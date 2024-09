Nella puntata di Uomini e donne del 26 settembre è arrivato un signore per corteggiare Barbara. Non accettato da lei, Gemma Galgani lo ha voluto tenere. Ma per gli spettatori storici del dating show, non si è trattato di un volto nuovo. Sì perché alcuni anni fa lui era lì proprio per corteggiare Gemma.

Gemma Galgani tiene un cavaliere che voleva già corteggiarla in passato

La puntata di oggi, giovedì 26 settembre, di Uomini e donne si è aperta con Barbara al centro dello studio e un signore che è arrivato per conoscerla. Il suo nome è Raffaele e non è un volto nuovo del programma.

Barbara si è detta non interessata e quindi lo ha mandato via, ma subito si è intromessa Gemma Galgani che ha invece chiesto di farlo restare per conoscerlo. In realtà quella tra loro non è una nuova conoscenza perché il signor Raffaele è già stato nel dating show di Maria De Filippi e proprio per corteggiare la dama di Torino.

Per ricordarlo bisogna tornare indietro alla stagione 2016/2017. Gemma stava frequentando il cavaliere Raffaele che sembrava anche una persona molto galante e lei si dimostrava anche contenta del corteggiamento. Poi, nella registrazione avvenuta il 21 gennaio, qualcosa si è rotto e la Galgani ha mandato via Raffaele.

A quel tempo Gemma Galgani disse che il motivo che l’aveva portata a chiudere era il fatto che non le erano piaciuti alcuni comportamenti di lui. Anche lui disse di non essere più interessato, ma di voler restare per conoscere altre dame. I due ebbero anche un’accesa discussione e alla fine Gemma volle ballare con Giorgio Manetti che accettò. A quel tempo, infatti, la dama aveva ancora un forte interesse verso il cavaliere fiorentino.

LEGGI ANCHE: La risposta della mamma di Shaila Gatta alle accuse dell’ex fidanzato della figlia

A distanza di molti anni adesso Gemma e Raffele si sono ritrovati e vedremo se la conoscenza potrà avere questa volta un epilogo positivo. A volte certi amori “fanno dei giri immensi e poi ritornano”.