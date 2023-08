NEWS

Andrea Sanna | 19 Agosto 2023

Uomini e donne

Per Tina Cipollari potrebbe esserci non solo Uomini e Donne. Secondo un rumor l’opinionista potrebbe condurre un programma TV

Programma TV per Tina Cipollari?

Si tratta di una sola indiscrezione, ma quel che basta per tenere gli occhi puntati su possibili notizie a riguardo. Parliamo di Tina Cipollari e del suo futuro televisivo. E no, non è legato al suo ritorno a Uomini e Donne, dove peraltro è stata confermatissima nonostante alcune voci parlavano di un suo imminente addio.

L”opinionista in realtà potrebbe avere modo di fare un’altra esperienza oltre al suo ruolo fisso nel dating show di Canale 5. Secondo un rumor lanciato da Dagospia, infatti, per Tina Cipollari sarebbe prevista la conduzione di un programma televisivo. Ma ecco cosa abbiamo raccolto a tal proposito:

“Altro che cacciata da “Uomini e Donne”: oltre ad essere stata riconfermata, la storica opinionista Tina Cipollari potrebbe condurre un programma tutto suo su La 5”, questo si legge dalle Pillole di gossip lanciate da Ivan Rota su Dagospia.

Usiamo tutti i “se” e “ma” del caso perché a oggi si tratta solo di indiscrezione e non vi è alcuna conferma o smentita da parte della diretta interessata. A oggi Tina Cipollari ha sempre svolto il ruolo di opinionista e giurata. È stata concorrente de Il ristorante e di Pechino Express, ma no, ancora non ha avuto modo di guidare una trasmissione come conduttrice.

A oggi l’unica cosa certa al 100% è che Tina Cipollari la ritroveremo dal lunedì al venerdì a commentare le vicende dei protagonisti del parterre del Trono Classico e Over di Uomini e Donne. In sua compagnia ci sarà sicuramente anche Gianni Sperti e dovrebbe essere riconfermata anche Tinì. Dunque squadra che vince non si cambia.

Per ora si pensa a Uomini e Donne, poi vedremo se davvero per Tina Cipollari è previsto o meno un ruolo da conduttrice su La5. In attesa di scoprirlo seguiteci ancora per tante altre news e pettegolezzi!