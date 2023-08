NEWS

Nicolò Figini | 19 Agosto 2023

La segnalazione su Pago e Serena Enardu

A marzo del 2021, dopo essersi presi una lunga pausa, Serena Enardu e Pago aveva affermato di star riprendendo i rapporti. All’epoca avevano iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento e non si volevano etichettare in alcun modo:

“Perché è un vero e proprio esperimento su di noi. Abbiamo cercato di prendere da tutto quello che è successo il meglio, analizzando tutto nei dettagli, nelle cose importanti, e non nelle cose effimere, che poi sono le più eclatanti.

Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che è fondamentale. Perché abbiamo il forte desiderio di stare insieme. Allora ci siamo arresi a questa situazione, che è veramente inevitabile”.

Nell’estate del 2022, però, si sono rimessi ufficialmente insieme e pochi giorni fa hanno celebrato un anno dal loro ritorno di fiamma. Nel video che hanno pubblicato sembravano molto felici, ma a volte le cose cambiano in fretta. Una recente segnalazione riporta che tra i due potrebbe essere in corso una crisi. A riportare il rumor ci ha pensato Deianira Marzano sul suo profilo Instagram.

Stando alle indiscrezioni, infatti, Serena Enardu e Pago avevano preso una casa in affitto dove lui lavorerebbe tutto il mese di agosto. Lei a quanto pare preferirebbe stare con i suoi amici e questo avrebbe fatto arrabbiare il compagno. Per tale ragione Serena se ne sarebbe andata in albergo e lui avrebbe messo tra le Stories la canzone “Senza parole” di Vasco Rossi.

Ricordiamo che si tratta di un rumor e al momento non sappiamo che cosa ci sia di vero in tutto questo racconto. Noi vi terremo informati nel caso in cui dovessimo saperne di più. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.