“Tina Cipollari fuori da UeD e Maria De Filippi ha già trovato una sostituta”: la voce che circola sul web

1 Tina Cipollari lascia Uomini e donne?

C’è poco di cui discutere: Tina Cipollari o la si ama o la si odia. Ed è proprio il suo carattere che l’ha resa celebre e presenza fissa a Uomini e donne. Non possiamo scordarci i suoi commenti, spesso detti in maniera forte, ma che poi si sono rivelati veri. Difficilmente lei sbaglia.

E famosissime sono ovviamente le sue litigate all’interno del dating show di Maria De Filippi. Tante scene che l’hanno vista protagonista con tronisti, dame e cavalieri sono entrate nella storia del programma. Negli ultimi anni la sua grande nemica è stata Gemma Galgani. Ma da un po’ di mesi ha messo un po’ da parte la dama di Torino per concentrarsi su Pinuccia, anziana dama di Vigevano.

L’atteggiamento di Tina Cipollari c’è a chi piace e a chi no ed infatti le opinioni da parte del pubblico sono in grande contrasto. Ma in tanti non riescono proprio a immaginare Uomini e donne senza la storica opinionista. Ed in effetti è quasi impensabile guardare la trasmissione senza vederla seduta lì accanto a Gianni Sperti.

È vero, è impensabile, ma si stanno rincorrendo dei rumor che fanno preoccupare i fan della nota opinionista. Molti siti, tra cui Amalfinotizie.it, stanno riportando la notizia della possibilità che Tina non venga riconfermata per la prossima stagione del dating show. Una voce che sconvolge, poiché in tanti pensano che, nel bene o nel male, lei sia una persona fondamentale per la riuscita dello show.

Ma non finisce qui, perché i rumor parlano già di un’eventuale sostituta. Ecco chi sarebbe…