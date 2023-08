Tina Cipollari furiosa con Giorgio Manetti dopo le dichiarazioni dell’ex cavaliere: “La non riconoscenza”

NEWS

Debora Parigi | 5 Agosto 2023

Uomini e donne

Oggi Tina Cipollari non ha peli sulla lingua ed è davvero on fire. Nella tarda mattinata, infatti, ha scritto una storia sul suo profilo Instagram che va contro tutte le fake news che parlano della sua non presenza nella prossima stagione di Uomini e donne. Addirittura c’è chi diceva che lo stesso Pier Silvio Brlusconi non l’avrebbe voluta. E così l’opinionista oggi ha scritto:

“Buongiorno a tutti. Stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto ‘Tina troppo trash’, ‘Pier Silvio caccia Tina’, ‘Tina fuori da Uomini e Donne’, ‘Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi’. Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro anche quest’anno mi ritroveranno seduta al mio solito posto. E vi dirò di più. Talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito. Buona estate a tutti, e un caro saluto a Pier Silvio”.

Ma non finisce qui, perché qualcun altro ha fatto arrabbiare molto Tina Cipollari e si tratta di Giorgio Manetti. In una recente intervista l’ex cavaliere ha dato all’opinionista della “bulla” andando contro i comportamenti che lei ha all’interno del programma. Questa cosa non è appunto piaciuta alla Cipollari che, attraverso il suo profilo Instagram ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo.

Sotto a un post in cui appunto venivano riportare le parole di Giorgio Manetti, Tina ha replicato piccata: “La cosa che non sopporto di più è la non RICONOSCENZA… E quello che posso apprezzare di certe dichiarazioni è giusto il coraggio”.

Come fanno notare anche tanti utenti, quando Giorgio era a Uomini e donne molte volte Tina lo ha difeso andando anche contro Gemma Galgani con parole forti. Inoltre, come avevamo già detto, tra la Cipollari e Giorgio c’è sempre stata molta amicizia. Quindi probabilmente lei si riferisce anche a questo quando parla di “riconoscenza”.