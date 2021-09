Tina Cipollari litiga con un suo ex corteggiatore a Uomini e Donne: ecco cosa è accaduto durante l'ultima puntata andata in onda.

Litigio per Tina Cipollari

È finalmente partita la nuova edizione di Uomini e Donne e la prima puntata si è già rivelata essere infuocata. Dopo aver fatto la conoscenza dei nuovi tronisti infatti abbiamo assistito alla prima lite dell’anno tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, e senza dubbio nelle settimane a venire ne vedremo delle belle. Nel mentre nella puntata andata in onda oggi su Canale 5 è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere gli utenti sul web. Ma scopriamo di più in merito.

Tutto è iniziato quando in studio sono arrivati due nuovi Cavalieri intenzionati a conoscere Isabella Ricci. Tra essi c’era anche il signor Filiberto, che ha così iniziato a parlare di sé e della sua vita alla Dama. A un certo punto però gli animi si sono scaldati e quando l’opinionista ha fatto alcune battute si è scatenato il delirio.

Tra Filiberto e Tina Cipollari è infatti partita una furibonda lite, che naturalmente ha fatto immediatamente il giro del web. Ma non solo. Poco prima di lasciare lo studio il Cavaliere ha rivelato un retroscena inedito che ha lasciato tutti senza parole. Stando alle sue dichiarazioni infatti, il signor Filiberto avrebbe corteggiato la stessa Tina anni fa, quando l’opinionista ricopriva il ruolo di tronista del dating show.

Filiberto contro Tina #uominiedonne pic.twitter.com/TFu37JNE3C — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) September 15, 2021

Tuttavia la Cipollari ha ammesso di non ricordare il Cavaliere, e non è chiaro dunque se davvero Filiberto sia stato un corteggiatore dell’opinionista. Nel mentre Isabella ha deciso di eliminare immediatamente il Cavaliere, che ha così fatto ritorno a casa.

