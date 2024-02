Anche Tiziano Ferro è pazzo di Mahmood! Il cantante balla la coreografia di ‘Tuta Gold’ (VIDEO)

Sanremo

“Tuta Gold” di Mahmood ha davvero conquistato tutti quanti e infatti anche Tiziano Ferro ha replicato la coreografia indossando una giacca dorata.

Tiziano Ferro balla sulle note di “Tuta Gold”

Da quando Mahmood ha portato il brano “Tuta Gold” sul palco del Festival di Sanremo 2024 non si parla quasi di altro. La canzone e soprattutto la coreografia hanno conquistato tutti quanti. Il singolo è arrivato anche oltreoceano grazie ai social e persone provenienti dai vari Paesi del mondo hanno cominciato a usare l’audio. Tra questi c’è l’italianissimo Tiziano Ferro.

Il cantante ha pubblicato un video all’interno del quale si fa vedere dai fan mentre replica la coreografia del brano. Di sottofondo si sente: “Cinque cellulari nella tuta gold, baby non richiamerò. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra“.

Nel frattempo l’artista salta e si muove davanti a uno specchio proprio come fa Mahmood nel suo videoclip. Poi ha anche scritto che si è sentito ispirato dopo che gli hanno regalato una giacca dorata per il compleanno: “Non ho potuto resistere“.

tiziano ferro che balla tuta gold con una giacca gold addosso la cosa più bella della giornata pic.twitter.com/8o33pkJg13 — sconnessa (@alexiuss11) February 25, 2024

Insomma il successo è evidente e lo prova anche il fatto che si è classificato nella Billboard Global 200 alla posizione numero 52. Con lui troviamo anche Geolier al 91esimo posto, Annalisa alla 95esima e Angelina Mango al numero 110. Questo Festival di Sanremo 2024 ha avuto una vera e propria risonanza a livello mondiale.

Come possiamo vedere, comunque sia, tra i brani facenti parte della kermesse musicale di quest’anno il suo singolo è quello alla posizione più alta. Senza ombra di dubbio una grande soddisfazione per Amadeus e Mahmood, il quale ha conquistato non solo Tiziano Ferro e Gerry Scotti ma anche tantissimi ascoltatori all’estero.

