Sanremo 2024 arriva nella classifica mondiale! Da Mahmood ad Annalisa, i brani nella Billboard Global 200

Sanremo

Andrea Sanna | 22 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Che successo per le canzoni di Sanremo 2024! Quattro artisti di questa edizione del Festival sono riusciti nella straordinaria impresa di scalare la classifica Billboard Global 200.

Sanremo 2024 nella Billboard Global 200!

Quando un cantante si presenta in gara al Festival si augura certamente che il proprio brano riesca a riscuotere successo. Ma forse nessuno avrebbe mai immaginato che quattro canzoni di questo Sanremo 2024 potessero riuscire nell’impresa di scalare la classifica Billboard Global 200.

Per chi non lo sapesse si tratta di una sorta di lista che presenta le migliori canzoni in base allo streaming e alla vendita di oltre 200 Paesi nel mondo (Stati Uniti compresi). Questa classifica si concentra quindi sullo streaming oltre alle vendite di dischi e download dai rivenditori ufficiali nell’intero globo terrestre.

E a quanto pare Sanremo 2024 ha fatto centro ancora una volta e Amadeus è stato bravo a scegliere le canzoni giuste! Molti dei cantanti in gara oltre a riscuotere successo a livello nazionale, si sono affacciati grazie ai loro pezzi anche al mercato internazionale! Ecco perché sono riusciti ad entrare nella Billboard Global 200.

i Big di Sanremo 2024, considerati come “new” (dunque nuovi entrati in classifica), si piazzano bene in posizioni interessanti. Il primo che troviamo è Mahmood in 52esima posizione con Tuta Gold, un vero e proprio tormentone tra social e streaming! Si passa poi a Geoiler con I p’ me, tu p’ te alla numero 91. Qualche posizione dopo, alla 95esima, c’è lei: Annalisa! Con Sinceramente è riuscita a togliersi anche questa soddisfazione. Infine a chiudere alla numero 110 troviamo la vincitrice di Sanremo, Angelina Mango con La noia.

È davvero incredibile come Sanremo 2024 sia riuscito a creare tutto questo, merito non solo di Amadeus e degli artisti in gara, ma anche di coloro che hanno lavorato a questi brani e dello staff di ognuno di loro. Fa specie anche vedere i cantanti italiani più in alto nella classifica rispetto ad artisti mondiali come Justin Timberlake, Kanye West e Usher!

Sanremo 2024 ha fatto davvero il boom, anche in classifica!