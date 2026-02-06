Vista la sua presenza in qualità di ospite speciale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Tom Cruise ha affittato uno chalet privato. Ecco tutti i dettagli emersi.

Olimpiadi: Tom Cruise affitta uno chalet privato per l’occasione

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vedranno anche la presenza di tante celebrità e ospiti pronti a illuminare la manifestazione. Tra i vip attesi per gli imminenti Giochi c’è anche Tom Cruise, che sembra aver riservato uno chalet privato per l’occasione.

Il noto attore e produttore cinematografico statunitense è stato invitato ufficialmente alla manifestazione in qualità di ambasciatore delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Mentre a Cortina è tutto esaurito e le prenotazioni sono andate a ruba, per Tom Cruise trovare un alloggio comodo e confortevole non è stata poi un’impresa impossibile. Anzi. Ha affittato, come detto, un intero chalet.

I dettagli sullo chalet: dove alloggerà

L’apprezzato divo di Hollywood infatti dove risiederà in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina? Nel dettaglio pare abbia voluto riservarsi uno chalet privato nella località esclusiva Alverà. Si tratta di una frazione ambita che domina le Tofane.

Scelta sicuramente curata nei minimi dettagli da parte di Tom Cruise, che non sembra avere badato a spese. La sua presenza nella località, però, potrebbe mettere a rischio la tranquillità e la privacy che si era previsto di avere.

La scelta sta facendo parecchio chiacchierare vista la portata del personaggio atteso nelle Dolomiti. Ma chissà che proprio l’ambientazione non possa essere motivo di ispirazione per futuri progetti da parte sua. Unica cosa certa, al momento, è che Tom Cruise è tra i volti più attesi delle Olimpiadi di Milano Cortina e non solo per il suo alloggio extra lusso.

CREDITI FOTO: CHINE NOUVELLE / SIPA / IPA

