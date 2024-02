Tomaso Trussardi on fire! Torna a smentire Chiara Ferragni e pubblica nuove foto con lei

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2024

Chiara Ferragni

A seguito di rumor e pettegolezzi, lo staff di Chiara Ferragni ieri sui social ha smentito di conoscere Tomaso Trussardi, ma l’imprenditore ha ricordato che in realtà si conoscerebbero da diverso tempo e di aver collaborato in passato. Per testimoniare ciò ha pubblicato delle foto.

Tomaso Trussardi e le foto con Chiara Ferragni

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez ha portato a galla un vecchio pettegolezzo, riemerso pochi giorni fa a Pomeriggio 5. Ovvero una persona molto vicina all’imprenditrice digitale in queste giornate così particolari e difficili. I più hanno ipotizzato potesse trattarsi di Tomaso Trussardi, sebbene non ci sia una prova schiacciante che possa testimoniarlo.

In ogni caso ieri lo staff di Chiara Ferragni ha messo a tacere le voci con un comunicato, in cui si sostiene apertamente: “Nemmeno si conoscono, si sono incrociati una sola volta“. E si fa riferimento, secondo la presa di posizione dell’influencer, a circa 5/6 anni fa. Quanto detto dal team della Ferragni, però, pare sia piaciuto poco a Tomaso Trussardi.

Ieri sera infatti l’imprenditore ha dato una versione dei fatti diversa rispetto a Chiara Ferragni. L’ex marito di Michelle Hunziker, sebbene abbia smentito presunti flirt, ha comunque precisato di conoscere da diversi anni ormai l’influencer: “Da quando ancora era una ‘bloggherina’”, ha scritto nel lungo messaggio di Instagram. Ma non solo, perché lo stesso Tomaso Trussardi ha ricordato di aver collaborato con lei.

Per testimoniare ogni singola parola detta, non si è di certo fermato qui. Poco dopo infatti Tomaso Trussardi ha postato ben 3 foto. Nella prima posa accanto a Chiara Ferragni, mentre negli altri due scatti si vede l’imprenditrice digitale all’evento del suo marchio di moda.

A modo suo quindi Tomaso Trussardi ha voluto smentire la versione dei fatti di Chiara Ferragni, precisando come in realtà tra loro ci sarebbe stato un rapporto lavorativo ancor prima che si parlasse con così tanta insistenza di lei e della sua vita.

Al momento Chiara Ferragni non ha risposto, ma non è escluso possa pensare di farlo.