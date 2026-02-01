Il direttore de Il Giornale ha festeggiato a Milano i suoi 51 anni nella nuova casa sui Navigli, circondato dall’affetto del marito Stefano Balloch (e di sua figlia Giada Balloch) e da amici storici del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della cultura, tra cui Barbara d’Urso, Melania Rizzoli e Anna Maria Bernardini de Pace

Di Umberto Mortelliti

Tommaso Cerno, giornalista e co-conduttore di Domenica In, ha festeggiato i suoi 51 anni nella sua nuova casa di Milano, un grande attico sui Navigli nel quale è andato ad abitare da qualche mese, poco dopo la nomina come direttore de Il Giornale. Per cui lui, che ha la sua casa principale a Cividale del Friuli, ha lasciato la sua abitazione di Roma – sua dimora nel periodo della direzione del quotidiano Il Tempo – per trasferirsi a Milano e ha approfittato del suo compleanno per invitare gli amici più cari a tagliare la torta con lui.

Oltre agli affetti più importanti di Tommaso Cerno: il marito Stefano Balloch, 49 anni, e sua figlia Giada Balloch, 21, praticamente una figlia acquisita per Tommaso Cerno. All’evento erano presenti l’avvocato Anna Maria Bernardini de Pace e Melania Rizzoli, membro del CdA de Il Giornale Srl e della Fondazione Teatro alla Scala, grandi amiche di Tommaso Cerno, ma anche la conduttrice Barbara D’Urso, che non si sapeva che fosse molto legata al direttore de Il Giornale. «C’era Anna Maria Bernardini de Pace in tuta di paillettes nera, Barbara d’Urso in tubino D&G con cuore sul petto.

Poi molti giornalisti del Giornale con il vicepresidente del gruppo editoriale Angelucci Andrea Pasini e molti giovani del mondo dell’arte e della moda. Nessun politico presente, un clima divertente e molto affettuoso, grazie all’accuratezza nei preparativi da parte del festeggiato: cibo eccellente (una ricca cena a buffet) e vini eccezionali, rigorosamente friulani, in questa stupenda casa con terrazza affacciata sul Naviglio Grande», racconta a Novella 2000 un ospite del compleanno di Tommaso Cerno.

