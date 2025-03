Alcuni fan di Tommaso Franchi, concorrente del Grande Fratello, sono stati truffati. La persona in questione avrebbe aperto una raccolta fondi per mandare degli aerei al gieffino, ma questi aerei non sarebbero mai decollati. Mentre il responsabile di tutto sarebbe sparito con oltre 5 mila euro. Ecco tutti i dettagli.

I fan di Tommaso Franchi truffati nella raccolta soldi per gli aerei

Come ben sappiamo, per ogni edizioni del Grande Fratello ci sono gruppi di fan che organizzano raccolte fondi per mandare aerei con messaggi ai concorrenti del reality. Le cifre per ogni aereo sono molto alte e quindi gli spettatori sono a volte disposti a sborzare un bel gruzzoletto per far arrivare il loro affetto.

Ma a volte capita che questi fan (a volte ingenui) si fanno fregare da persone che organizzano finte raccolte per poi “scappare col malloppo”. È ciò che è successo ai sostenitori di Tommaso Franchi, che hanno visto i loro contributi sparire senza che alcun aereo volasse sopra la Casa del GF per il loro idolo. A far sapere della truffa è proprio lo staff del giovane senese che ha pubblicato una storia sul profilo Instagram del concorrente. Si legge:

“Con estremo dispiacere dobbiamo comunicarvi una situazione spiacevole riguardante gli aerei per Tommaso che ci è stata comunicata dalle Admin dei profili Fans di Tommaso Franchi. Siamo venuti a sapere che il signor ******, Admim del profilo sotto riportato, si è reso responsabile per la raccolta fondi per 4 aerei per Tommaso Franchi per un ammontare di euro 5200, ed è scomparso con tutti i fondi raccolti. Le Admin si sono già attivate con avvocati, carabinieri, PayPal e PostePay. Ad oggi siamo ad informarvi che il risarcimento può avvenire solo su base individuale e volontaria. Per chi ha contribuito vi invitiamo a contattare la Admin di Tommaso Franchi Official, a disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie su come procedere”.

LEGGI ANCHE: Gemma Galgani si vendica del gavettone di Tina Cipollari

Lo staff di Tommaso Franchi ha concluso invitando tutti a segnalare il profilo del truffatore. Ha scritto: “Ovviamente invitiamo tutti a segnalare il profilo e smettere di seguirlo. Ci dispiace profondamente per quanto accaduto e al di fuori del nostro controllo. Sarà nostra premura assistervi dove possibile”.

Ci uniamo all’avvertimento dello staff del concorrente del Grande Fratello invitando tutti a fare molta attenzione a queste raccolte fondi.