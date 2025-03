Un vero e proprio scontro a suon di gavettoni quello che è avvenuto oggi a Uomini e donne. Tutto è iniziato dalla sfilata di Gemma Galgani nelle vesti della Venere di Botticelli che ha portato Tina Cipollati a tirarle in testa una secchiata d’acqua. La dama ha quindi risposto al gesto in maniera più pacata e cioè con un bicchiere d’acqua addosso all’opinionista. Vediamo tutto.

Il bicchiere d’acqua di Gemma Galgani a Tina Cipollari

Un duello a colpi d’acqua tra Gemma Galgani e Tina Cipollari nella puntata del 4 marzo di Uomini e donne. Dopo una serie di frecciatine si è passati ai fatti facendo diventare protagonisti i ben noti gavettoni che ormai tengono banco nello studio del programma di Maria De Filippi. Ma cosa è successo questa volta?

Oggi la puntata del dating show si è aperta con la sfilata delle donne a tema “Rimarrai a bocca aperta”. Per l’occasione Gemma si è trasformata nella Venere di Botticelli presentandosi in passerella con capelli lunghi e dei veli bianchi a creare l’abito. Non è mancata la stoccata a Tina Cipollari quando le ha detto che ha avuto l’ispirazione grazie a lei e alle sue secchiate d’acqua, visto che la Venere nasce dall’acqua.

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’opinionista che ha colto la palla al balzo rispondendo alla provovazione. Mentre la sfilata era ancora in corso e la Galgani era seduta beata nel parterre, la Copollari le è arrivata di soppiatto da dietro e le ha rovesciata un secchio d’acqua in testa, sorprendendo tutti.

Completamente bagnata dalla testa ai piedi, Gemma Galgani è stata avvolta in un asciugamano e si è trovata costretta a uscire dietro le quinte per asciugarsi e per cambiarsi d’abito. La puntata è quindi andata avanti con le ultime sfilate e la classifica finale (dove Gemma è arrivata ottava). A questo punto la Galgani è rientrata asciutta e con abiti nuovi.

E come si può vedere nel video qui sopra, la dama è tornata in studio con in mano un bicchiere d’acqua. All’inizio sembra berlo, poi si è diretta su Tina e a sorpresa le ha lanciato l’acqua sull’abito. Niente di grosso come il gavettone precedente, ma la Cipollari è stata davvero presa in contropiede.