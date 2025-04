Tommaso Paradiso è diventato papà per la prima volta: in queste ore è nata la figlia Anna, concepita dall’amore con Carolina Sansoni

Grande gioia per Tommaso Paradiso. Il cantautore è infatti diventato papà per la prima volta e ad annunciarlo è la sua compagna Carolina Sansoni, che ha dato alla luce la piccola Anna.

Nata la figlia di Tommaso Paradiso

Sono ormai anni che Tommaso Paradiso è uno dei protagonisti del panorama musicale italiano. Col passare del tempo il cantautore si è imposto sulle scene e di certo a oggi è amatissimo dal grande pubblico. A distanza di quasi due anni dall’ultimo progetto discografico, i fan attendono con ansia l’annuncio di nuova musica, che potrebbe arrivare prossimamente. Attualmente però il cantante si sta dedicando solo alla sua famiglia e in queste ore è arrivata una notizia che sta spiazzato il web intero.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez avrebbe litigato con sua sorella Cecilia

Tommaso Paradiso è infatti diventato papà per la prima volta e a comunicare la lieta news sui social è stata proprio la sua compagna Carolina Sansoni, che ha dato alla luce la piccola Anna. Già da settimane si mormorava che la coppia fosse in attesa di un figlio, tuttavia la notizia non era mai stata confermata dai diretti interessati. Adesso però è tutto ufficiale: Tommaso e Carolina sono diventati genitori di una bellissima bambina e proprio la giovane imprenditrice sui suoi profili ha postato un tenero scatto in cui vediamo il cantante insieme a sua figlia. Questo il messaggio della Sansoni, che facendo commuovere tutti ha affermato:

“Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto. Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te”.

Grande gioia dunque per Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, che sono diventati genitori e a questa bellissima coppia vanno i nostri più sinceri auguri. Benvenuta al mondo piccola Anna.