2 Grande Fratello Vip: Tommaso rifiuta una proposta di Stefania, che scoppia in lacrime

Piccolo momento di down per Stefania all’interno del Grande Fratello Vip. Gli autori hanno chiesto ai ragazzi di posare per il calendario 2021 del GFVip e ognuno, a coppie o in più di due, dovrà interpretare qualche mese. Stefania Orlando ha subito voluto comparire insieme a Tommaso, tuttavia quest’ultimo ha rifiutato.

Il GF ha inviato alcuni outfit ai concorrenti e Zorzi ha dunque giudicato quello indossato da Stefania “troppo indegno”. Per questo motivo alla richiesta della Orlando, Tommy ha detto di no. Questo non ha fatto rimanere molto bene la conduttrice, che è scoppiata in lacrime.

Stefy piange perchè tommy non vuole fare la foto con lei (perchè l’outfit è indegno)



Teneraaa 🥺💖 #gfvip pic.twitter.com/EY3M4vUPMm — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 27, 2020

Ovviamente è tornato subito il sereno tra i due, che hanno buttato sullo scherzo la cosa. Anzi, dopo solo qualche minuto Tommaso, ottenuto il cambio di outfit, ha accettato di fare la foto con Stefania. Tutta la piccola vicissitudine di poco prima è stata dunque subito dimenticata ed entrambi hanno iniziato a prepararsi per la foto.