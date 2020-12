3 Stefania Orlando dà un consiglio a Pierpaolo Pretelli che coinvolge il quadro con Elisabetta Gregoraci e fa infuriare i fan

Stefania Orlando si è attirata le critiche di alcuni fan dei “Gregorelli” con un suo gesto. La coppia/non coppia formata da Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci ha attirato le simpatie di molti seguaci del Grande Fratello Vip, che sognavano di vedere i due finalmente insieme. Tuttavia la showgirl, sia dentro che fuori la casa, ha ribadito più volte di vedere in Pierpaolo solo un amico speciale e lo ha incoraggiato a vivere il suo GF in assoluta libertà.

In questi giorni sono in molti ad aver notato un avvicinamento particolare tra Pretelli e Giulia Salemi. Nelle ultime ore i due sono sembrati sempre più intimi e c’è chi pensa che sia addirittura avvenuto un bacio sotto le coperte. A tifare spudoratamente per la possibile neo coppia ci sono la Orlando e Tommaso Zorzi che hanno cercato di incoraggiare Pierpaolo a compiere un primo passo. “Siamo amici, ma tu non mi hai mai accarezzato le gambe“, ha fatto notare Stefania all’ex velino.

Stefania Orlando ha poi dato un consiglio a Pierpaolo che ha fatto letteralmente infuriare diversi fan dei Gregorelli. “Secondo me sarebbe un gesto carino se tu togliessi quella foto e la mettessi da un’altra parte, non accanto al tuo letto“, ha fatto notare la conduttrice. “Quella foto è rappresentativa di un qualcosa che c’è stato. Lei (Giulia, ndr) ha detto che non vuole essere una seconda scelta – ha proseguito la Orlando – le donne sono molto sensibili a queste cose“.

“Non mi sento ancora pronto per toglierla, ma non perché penso ci sia qualcosa“, ha ammesso Pierpaolo. “A te quella foto non fa nulla, a me come foto farebbe“, ha ribadito Stefania appoggiata da Tommaso. “Ma tu a Giulia la vorresti baciare?“, ha poi chiesto esplicitamente Zorzi.

