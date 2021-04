2 Le confessioni di Tommaso

Sono trascorse ormai più di due settimane dall’eliminazione di Tommaso Stanzani. L’allievo di Alessandra Celentano è stato eliminato nel corso della terza puntata del serale di Amici 20. La sua uscita dal programma ha scatenato non poche polemiche e molti telespettatori hanno reputato ingiusta la sua eliminazione. Nelle ultime ore Tommaso ha risposto alle domande del portale Webboh.it e ha fatto alcune confessioni sui rapporti che ha creato all’interno della scuola.

In particolare al ballerino è stato chiesto quali fossero i concorrenti del talent show condotto da Maria De Filippi ai quali fosse più legato. “Ma in realtà io ho legato più o meno con tutti perché tutti hanno lasciato qualcosa a me e io penso di aver lasciato qualcosa a tutti – ha risposto Stanzani – Mi trovo di più con Martina, Leo (Leonardo Lamacchia, ndr), Enula. Però allo stesso tempo parlavo tantissimo con Ibla, Raffaele, Esa, Gaia e Serena“.

Tommaso Stanzani ha poi rivelato di essere rimasto piacevolmente sorpreso dell’affetto delle tante persone che hanno fatto il tifo per lui e che hanno protestato contro la sua uscita dal programma. “Ma io scioccato in realtà – ha rivelato ridendo – Sono rimasto davvero scioccato, non mi aspettavo così tanto affetto da parte del pubblico e non mi aspettavo di essere entrato nel cuore delle persone. Infatti penso che possa essere una mia vittoria grandissima questa“.

Spazio poi ad un pronostico sui possibili vincitori. In questo caso Tommaso è rimasto però vago, rispondendo che tutti meriterebbero la vittoria. “Beh se parliamo di merito penso tutti, perché tutti ci siamo impegnati tantissimo. Stavamo tante ore chi in sala ballo che in sala canto. Perciò vinca il migliore e faccio un in bocca al lupo a tutti i miei compagni“. Ma l’intervista non è finita qui…