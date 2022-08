Ma quali nozze con Zorzi! Tommaso Stanzani frena e rivela se tornerà ad Amici come professionista

1 Nozze tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi?

Tommaso Stanzani è diventato famoso grazie alla sua partecipazione ad Amici 20 in cui si è fatto notare per bravura nella danza e per il carattere sorale e simpatico. L’eliminazione nelle prime puntate del Serale non lo hanno fermato e lui ha iniziato a lavorare duro nel ballo, riuscendo a migliorare. Ora si è dato anche alla musica. Qualche mese fa è uscito il suo primo singolo Origami e ora un nuovo pezzo: Flor De Luna. Ma di lui si parla molto anche per il privato dato che ha una relazione da un anno con Tommaso Zorzi.

Proprio riguardo questa relazione, Stanzani, intervistato da Superguida TV, ha risposto alle domande che parlano di nozze. A Verissimo, infatti, il vincitore del GF Vip 5 aveva detto che gli piacerebbe sposarsi, anche se non è una priorità. A questo punto c’è da chiedersi cosa ne pensi il partner, dato che le nozze si fanno in due.

A tal proposito Tommaso Stanzani ha un po’ frenato, dicendo che è davvero troppo presto per pensare ad un passo così importante. Ecco cosa ha raccontato: “Ora come ora non ci penso. In futuro mi piacerebbe sposarmi e costruire anche una famiglia. Io e Tommaso siamo ancora giovani e siamo agli inizi delle nostre carriere. Io sto iniziando a fare ora i primi passi e pertanto prima di fare un passo così importante bisogna sistemarsi.”

Quindi al momento niente nozze, ma se il loro è un amore molto forte ci sarà sicuramente tempo. Mentre per quanto riguarda il suo lavoro, gli viene spesso chiesto di un suo eventuale ritorno ad Amici in veste di professionista. Ecco cosa ha risposto…