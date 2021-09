La sorpresa di Tommaso Stanzani

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Dopo aver trascorso una splendida estate, in cui hanno ufficializzato la loro relazione, i due si stanno concentrando a pieno sulla propria vita e non solo. Sebbene entrambi siano piuttosto impegnati con il lavoro, riescono a ritagliarsi spesso dei momenti da trascorrere insieme. E non mancano le sorprese.

Una di queste è arrivata da Tommaso Stanzani nei confronti dell’influencer meneghino. In che modo? Ve lo raccontiamo subito.

Proprio in questi giorni sono iniziate le riprese di Drage Race Italia, trasmissione che vedrà in giuria proprio Tommaso Zorzi. A quanto pare, però, come raccontato dal vincitore del GF Vip 5 le registrazioni sono terminate prima e lui ha deciso di fare ritorno in albergo. Si stava un po’ annoiando ed era indeciso su come trascorrere il tempo.

Ad un certo punto alla porta di Tommaso Zorzi ha bussato Tommaso Stanzani, che gli ha fatto così una tenera sorpresa, come ha raccontato l’opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco le parole di Zorzi:

«Poi tornato in albergo mi sono detto cosa faccio, dato che ho finito presto, per tutto il giorno? Neanche a farlo apposta mi hanno fatto una sorpresa». A quel punto nel video è spuntato fuori proprio Tommaso Stanzani che ha salutato così i follower del suo fidanzato. Successivamente Tommaso Zorzi ha aggiunto un simpatico “Ciao, ho da fare”, mentre dà un bacio sulla guancia alla sua dolce metà. Nelle storie Instagram a seguire si vedono i due trascorrere del tempo insieme più innamorati che mai…

Il dolce momento incriminato da Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi ha mandato in visibilio i fan della coppia, felici di vederli così in sintonia e complici.

E a voi piace questa bella coppia? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e continuate a seguirci per altre news!

