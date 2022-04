1 La reazione di Zorzi al taglio di Tommaso Stanzani

Pochi giorni fa abbiamo abbiamo visto che anche Tommaso Stanzani ha deciso di tagliarsi i capelli a zero. Così come Sangiovanni prima di lui, il ballerino ha deciso che era il momento di un cambio di look. Addio, quindi, alla folta chioma bionda. Nelle foto che ha pubblicato su Instagram lo possiamo vedere con i molto più corti rispetto a prima. Nella descrizione, inoltre, ha scritto: “E dopo tanto tempo… l’ho fatto realmente“.

Tra i tanti a commentare l’immagine anche il fidanzato Tommaso Zorzi. L’influencer, infatti, ha scherzato lasciando intendere di non riuscire più a riconoscere il compagno: “Chi sei e che ci fai nel mio salotto?“. Voi cosa ne pensate di questo nuovissimo taglio? Nel frattempo le carriere dei due fidanzati proseguono a gonfie vele. Parlando dell’ex ballerino di Amici, per esempio, sappiamo che ha da poco rilasciato il suo primo singolo intitolato “Origami“. Ma ha anche recitato in un cortometraggio che è stato candidato ai David Di Donatello.

Insieme a lui anche Raimondo Todaro che vesti i panni di un insegnante di ballo. La trama racconta di Leonardo, un bambino con la passione per la danza. Il padre violento, però, non accetta questa sua propensione al ballo e porta il figlio a scappare di casa. Questa la sinossi ufficiale:

Un uomo dal comportamento violento provoca ripercussioni nella vita dei famigliari. Il bambino cercherà una via di uscita rifugiandosi nella passione per la danza e con l’amore del cane, suo fedele compagno di giochi. Cortometraggio di tematica sociale su violenza familiare e sofferenze psicologiche. Vuole mettere in evidenza un messaggio di speranza, invitando lo spettatore a riflettere sui temi importanti e sulle fragilità. Lo scopo è di sensibilizzare al rispetto verso il prossimo.

