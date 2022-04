Il cortometraggio con i volti di Amici

Due noti volti di Amici, anche se di edizioni diverse, hanno preso parte al cortometraggio “Passi di danza“. Stiamo parlando dell’ex allievo Tommaso Stanzani e del professore Raimondo Todaro. Ma di cosa parla? Tratta delle vicende del giovane Leonardo. Lui è introverso e l’unica compagnia che ha è quella del cane Alaska. Frequenta la scuola di danza di Raimondo Todaro, ma il padre del protagonista non condivide la sua passione.

Decide, per tale ragione, di non pagare più la scuola. Quando Leonardo scopre le intenzioni del papà, allora, fugge via e mette in allarme tutta la famiglia. A ritrovarlo davanti all’accademia dove studia è proprio il suo fedele cagnolino. Solo in quel momento suo padre capisce quanto è importante quel mondo per suo figlio e deciderà di sostenerlo. Qui di seguito la trama ufficiale:

Un uomo dal comportamento violento provoca ripercussioni nella vita dei famigliari. Il bambino cercherà una via di uscita rifugiandosi nella passione per la danza e con l’amore del cane, suo fedele compagno di giochi. Cortometraggio di tematica sociale su violenza familiare e sofferenze psicologiche. Vuole mettere in evidenza un messaggio di speranza, invitando lo spettatore a riflettere sui temi importanti e sulle fragilità. Lo scopo è di sensibilizzare al rispetto verso il prossimo.

Il cortometraggio con i due volti conosciuti di Amici di Maria De Filippi, inoltre, è candidato ai David di Donatello i quest’anno. Questi saranno trasmessi su Rai 1 nella sera del 3 maggio. A condurre la serata troveremo Carlo Conti con Drusilla Foer. “A passi di Danza“, in più può essere visto per intero cliccando QUI. La durata di 15 minuti. Le notizie sul prodotto audiovisivo finiscono qui. Aspettiamo di sapere se vincerà l’ambita statuetta oppure no. Vi aggiorneremo.

Continua…

Antonio Medugno con Rosa Di Grazia?

Continuiamo a parlare di altri protagonisti di Amici. Questa volta Rosa Di Grazia. Si rumoreggia, infatti, che la ballerina stia frequentando Antonio Medugno, ex vippone del Grande Fratello Vip 6. L’ex gieffino ha parlato della faccenda, senza però fare nomi:

Se è vero che mi sto sentendo e vedendo con una ragazza di Amici? Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così. La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Non mi sono mai frequentato con lei. Siamo amici. Abbiamo delle cose lavorative da fare. È una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica.

Secondo il web si tratterebbe comunque dell’ex ballerina di Amici Rosa Di Grazia, la quale si è lasciata con il fidanzato Andrea Piazza. A rivelarlo proprio quest’ultimo:

Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia quindi non continuate ad assillarmi nei dm. Tra l’altro ho già sentito che si è già fatta un altra vita quindi vi chiedo di lasciarmi in pace. Tenetevi strette le persone che vi vogliono davvero bene. Imparate a distinguere i conoscenti dalle amicizie vere e ricordatevi che la famiglia è l’unica che non vi abbandonerà mai e che potete sempre contare su di essa nei momenti di down.

Continuate a seguirci per altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.