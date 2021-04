1 Tommaso Stanzani a Verissimo

Domani su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin anche Tommaso Stanzani, eliminato a sorpresa dell’ultima puntata di Amici 20. La sua uscita ha lasciato sorpresi gran parte dei telespettatori, che si sono detti contrariati dalla decisione. Anche i professionisti, i concorrenti e gli insegnanti sono parsi molto dispiaciuti per l’accaduto, tanto che Arisa commossa dalla sua reazione, gli ha fatto una proposta (come potete ben leggere qui).

Il ballerino così a Verissimo ha avuto il piacere di raccontarsi ed esprimere come ha vissuto le ore successive alla sua uscita dal talent show condotto da Maria De Filippi. Ecco le prime anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale della trasmissione: “Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo”, ha esordito Tommaso Stanzani in esclusiva da Silvia Toffanin.

Tra le tante cose il danzatore ha avuto poi modo di parlare di quanto la sua uscita sia stata per lui del tutto inattesa: “L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano”.

A seguire Silvia Toffanin gli ha chiesto come hanno reagito i suoi genitori. Ricordiamo che Tommaso Stanzato ha abbandonato la sua carriera di pattinatore per dedicarsi alla danza. Ecco cos’ha detto a tal proposito: “Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino”.

Infine, sempre durante l’intervista a Verissimo Tommaso Stanzani come rivelato dalle anticipazioni, riceverà una sorpresa che lo lascerà senza parole. Attendiamo domani per scoprire di cosa si tratta. Intanto andiamo a rileggere le dichiarazioni a caldo di Tommaso poco dopo la sua uscita da Amici…