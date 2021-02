2 L’appello di Tommaso Zorzi alle fan

Tommaso Zorzi lunedì ha finalmente raggiunto il tanto atteso posto in finale e ha così raggiunto Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. L’influencer adesso si sente più sereno nella Casa del GF Vip e vorrebbe continuare questo percorso con Stefania Orlando, la quale però si trova in nomination insieme a Giulia Salemi.

Un confronto tosto tra le due che potrebbe regalare qualsiasi colpo di scena, esattamente come accaduto per l’uscita di Maria Teresa Ruta, che ha letteralmente spiazzato tutti. Purtroppo si tratta di un televoto eliminatorio, dunque il programma perderà senza dubbio un personaggio fondamentale per il gioco e le dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Sebbene ci sia (al momento) una tregua tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi con conseguente chiarimento, il rampollo si è esposto circa il risultato che vorrebbe venerdì in puntata.

L’influencer spera infatti che a salvarsi sia Stefania Orlando, con la quale ha condiviso 5 mesi molto importanti, sebbene non siano mancate incomprensioni e dissapori. Si può dire tranquillamente che la conduttrice, insieme a Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta, è stata la persona più vicina a lui.

Sia ieri pomeriggio, che nella notte, Tommaso Zorzi ha deciso di lanciare un appello e chiamare a raccolta le sue fan per far proseguire l’avventura al GF Vip a Stefania Orlando. Con simpatia il gieffino ha fatto anche un simpatico paragone: “Non mi fate scherzi con l’Orlando eh, faccio come la De Lellis con Ivana: le mie bimbe sanno quello che devono fare.”, ha detto tra una risata e l’altra Tommaso.

Tommaso Zorzi: “non mi fate scherzi con l’Orlando eh, faccio come la De Lellis con Ivana: le mie bimbe sanno quello che devono fare.”

pic.twitter.com/P5gz6qCKEI — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 16, 2021

Insomma le fan di Tommaso Zorzi sanno cosa devono fare: salvare al televoto Stefania Orlando. Mancano due giorni alla puntata di venerdì e solo lì scopriremo l’esito finale. Chi la spunterà?

Intanto per altre notizie sul Grande Fratello Vip e i suoi protagonisti continuate a seguirci numerosi.