1 Durante la festa brasiliana Tommaso Zorzi balla con Dayane Mello, ma scatena la gelosia di Stefania Orlando. La lite (VIDEO)

Ieri sera il Grande Fratello ha regalato ai ragazzi una serata a tema dedicata al Brasile. Nel corso dei festeggiamenti Tommaso Zorzi e Dayane Mello si sono molto avvicinati e hanno ballato insieme per molto tempo e, tra risate e battute, hanno messo da parte le incomprensioni del passato. Il loro atteggiamento, però, ha scaturito la gelosia di Stefania Orlando, la quale è parsa molto infastidita.

Un po’ pensierosa la showgirl si è trovata a chiacchierare con Cecilia Capriotti. Quest’ultima si è detta dalla sua parte e le avrebbe riferito delle cose su Tommaso e Dayane. Confidenze emerse poi nel corso della litigata tra la Orlando e Zorzi. A fine serata, Stefania è stata molto fredda nei riguardi dell’influencer. Lui ha provato a chiederle spiegazioni, ma lei inizialmente ha preferito non parlarne ma andare dritta in camera. Questo ha spinto così Tommaso Zorzi a raggiungere la stanza blu, dove Stefania Orlando si stava confidando con Giulia Salemi. Qui l’influencer ha voluto fare chiarezza:

“Si può sapere che hai? E vengo con questo atteggiamento perché ti ho chiesto più volte che hai e continui a rispondermi male” ha detto Tommaso, con Stefania che ha chiesto al giovane di non rivolgersi a lei in quel modo. A seguire Zorzi ha domandato alla conduttrice il motivo del suo comportamento: “Perché mi guardi male? Non mi stai dando risposte da persona matura. Ti viene questo sguardo?”. Stefania Orlando ha ammesso di essere sorpresa da Tommaso Zorzi, ma nel senso negativo del termine. Per tale ragione lui ha incalzato: “Questo perché ho ballato con Dayane durante una serata brasiliana?”. Stefania non ha potuto fare a meno di confermare e ha anche aggiunto che Cecilia le avrebbe confidato che lui e la modella si sono chiariti. Da queste affermazioni Tommaso è parso davvero molto infastidito…

A quel punto Tommaso Zorzi ha chiamato a rapporto anche Cecilia Capriotti per aver riferito cose errate a Stefania Orlando. Al contempo, però, il gieffino si è sfogato, dando contro alla presentatrice, lasciando poi la stanza…

Lo scontro tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, però, non è finito qui…