1 Secondo alcuni utenti sul web, Tommaso Zorzi avrebbe bestemmiato. Tuttavia, come dimostra un video, la verità è un’altra

Indubbiamente Tommaso Zorzi è tra i concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 5, e non è un mistero che il blogger è uno dei Vipponi più forti. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che ha portato l’influencer al centro dell’attenzione mediatica. Secondo alcuni utenti infatti Zorzi questa mattina avrebbe bestemmiato e in molti stanno già chiedendo la squalifica. Come sappiamo non è la prima volta, in particolare in questa edizione, che un concorrente viene espulso per aver imprecato. Il primo a subire la squalifica è stato Denis Dosio. Solo poche ore fa invece è toccato a Stefano Bettarini, entrato in gioco solo da pochissime ore.

Adesso ad essere accusato di aver bestemmiato è proprio Tommaso Zorzi. In molti sui social stanno giurando di aver sentito il blogger imprecare. Tuttavia però, come hanno dimostrato i più sul web, la verità è un’altra! Grazie ad un video infatti si riesce a risalire a ciò che Zorzi ha realmente detto. L’influencer ha infatti parlato in inglese, affermando:

“I have a camel toe”.

"I have a camel toe" cioè, tradotto, le mutande gli sono strette e gli strizzano le p***e

Nessuna bestemmia dunque per Tommaso Zorzi! Il blogger non riceverà alcun provvedimento disciplinare e continuerà il suo percorso al Grande Fratello Vip 5. Ieri sera nel mentre, dopo la fine della diretta, l’influencer ha avuto un duro scontro con Massimiliano Morra. Rivediamo tutto quello che è accaduto.