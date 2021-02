Tommaso Zorzi trova un bigliettino di Zenga per Rosalinda: lo scherzo

Lo scherzo a Tommaso Zorzi

È un tranquillo pomeriggio nella Casa del GF Vip, quando alcuni vipponi hanno deciso di organizzare uno scherzo a Tommaso Zorzi. L’influencer, che ama tanto gli scoop, è caduto nella trappola dei suoi compagni d’avventura, in particolare di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.

Il figlio di Walter Zenga, infatti, ha fatto finta di scrivere (a distanza di giorni) un biglietto per l’attrice, ma prima di consegnarlo alla diretta interessata l’ha nascosto in valigia. Ovviamente tutti gli altri ragazzi sono complici dei due e hanno fatto in modo che Tommaso Zorzi trovasse la lettera. Ma ecco la reazione del gieffino e di Stefania appena scoperto il gossip della Casa.

Tommaso Zorzi si è recato in stanza arancione e dentro la valigia di Andrea Zenga ha trovato il biglietto per Rosalinda Cannavò. Poco dopo è scappato in camera blu insieme a Stefania Orlando per leggerne il contenuto. I due sembrano essere rimasti abbastanza stupiti e entrambi sono cascati nella trappola….

SGOOP: Tommaso ha trovato un nuovo biglietto di Rosalinda, stavolta più esplicito: "Ormai è evidente quello che provo…" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/LU8R1eq5ME — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 7, 2021

A seguire Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si sono trovati in cucina e hanno commentato l’accaduto: “Non è stato ancora consegnato, però amore… più esplicito di così si muore!”. Soddisfatto di aver fatto questa scoperta, l’influencer ha risposto: “Questo è uno scoop. Devo parlare con Alfonso. Ho lo scoop. Alfonso se mi stai guardando, ho uno scoop”.

Poco prima di fare iniziare il pomeriggio radiofonico, Tommaso Zorzi (convinto sia tutto vero) ha fatto credere a Rosalinda Cannavò di avere uno scoop interessante: “Abbiamo un pettegolezzo!”, per poi correre a svelarlo a tutti!

Tommaso, completamente caduto nella trappola dello scherzo di Zenga, dice a Rosalinda di avere già un pettegolezzo per la radio #tzvip #sovip #gfvip #radiopettegola pic.twitter.com/hMFZx3PMV6 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 7, 2021

Tommaso Zorzi, come potete ben vedere è caduto nella trappola dello scherzo preparato dagli altri vipponi. Solo dopo, durante lo spazio radio, l’influencer conoscerà la verità! Come reagirà? Ne resterà deluso? Vedremo nelle prossime ore.

