1 La decisione di Tommaso Zorzi

Nelle ultime ore a finire al centro della polemica sui social è stato Tommaso Zorzi. Come sappiamo questo è un periodo d’oro per il vincitore del Grande Fratello Vip 5. L’influencer infatti oltre a ricoprire il ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi, ha debuttato anche con un programma tutto suo, Il Punto Z, in onda su Mediaset Play. Ma non solo. In queste settimane infatti si è anche parlato di una trasmissione in prima serata su Italia 1, che sarebbe dovuta essere condotta proprio da Tommaso. Tuttavia secondo un’indiscrezione lanciata da TvBlog pare che questo progetto sia stato momentaneamente accantonato, e che per l’ex gieffino stiano per arrivare nuove incredibili opportunità. Successivamente a parlare è stato Davide Maggio, che ha annunciato l’arrivo della prima edizione italiana di Drag Race, noto reality show statunitense che mette in competizione drag queen!

Stando al noto portale, pare che tra i giudici del programma, che dovrebbe andare in onda su Discovery+, ci sia proprio Tommaso, che sarebbe dunque pronto a questa nuova sfida. Ciò nonostante non tutti sul web hanno accolto con gioia questa notizia. Inaspettatamente infatti numerosi utenti hanno ingiustamente attaccato l’influencer, che si è così trovato al centro di una lunga polemica.

A quel punto, dopo le numerose offese ricevute, Tommaso Zorzi ha preso una decisione che non è passata inosservata. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha infatti deciso di cancellare Twitter, rimuovendo così l’app dal suo smartphone. Tuttavia Zorzi non ha eliminato il suo profilo, che attualmente è ancora attivo, e in molti dunque attendono con ansia il momento in cui l’influencer farà ritorno sul noto social.

Tommaso Zorzi cancella Twitter dal suo smartphone pic.twitter.com/Ert7GMBeAP — disagiotv (@disagio_tv) May 28, 2021

In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo cosa è successo nella scorsa puntata de Il Punto Z, quando Tommaso ha svelato il posto più strano in cui ha fatto del sesso.