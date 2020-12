3 Tommaso Zorzi legge (per scherzo) i tarocchi ad Andrea Zelletta e svela qualcosa su ciò che è accaduto con la sua fidanzata Natalia?

Tommaso Zorzi ha svelato (senza volerlo) alcuni retroscena su ciò che sta accadendo ad Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? Tutto parte dallo strano ed enigmatico che l’ex corteggiatrice ha fatto recapitare al suo fidanzato. Una boccetta di profumo ed un biglietto laconico che non lasciano presupporre nulla di buono e che hanno mandato in crisi Andrea. Sebbene la Paragoni abbia rotto il silenzio e abbia provato a tranquillizzare i tanti fan della coppia, in molti nella casa del Grande Fratello Vip sono convinti ci sia qualcos’altro sotto.

Tommaso legge le carte ad Andrea Zelletta, citando un triangolo #GFVIP pic.twitter.com/pJsOBbi7qM — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 27, 2020

Nel corso della serata di ieri da un semplice gioco qualcosa potrebbe essere venuto fuori. Tommaso si è infatti divertito a leggere (ironicamente) le carte di alcuni suoi compagni di gioco. Davanti ai tarocchi di Zorzi ci è finito anche Zelletta e l’influencer ha provato a predire il suo futuro. “All’improvviso torna quest’uomo e che cosa vorrà quest’uomo da lei? Qui vedo un ‘tre’, è un triangolo – ha dichiarato Tommaso – è un uomo che gli vuole portare via la sua ragazza, un uomo ricco“.

“Ci sarà un duello tra i due uomini e la ragazza sceglierà l’uomo con … più lungo“, ha poi proseguito Tommaso Zorzi, che ha concluso la lettura delle carte con una bella notizia per Andrea Zelletta. “La sua ragazza sceglierà te, uscirai vincitore da questo duello“, ha statuito l’influencer. In una confronto successivo avvenuto con Giacomo Urtis in giardino, Tommaso ha lasciato intendere che nelle sue parole potrebbe esserci un minimo di realtà e che Zelletta potrebbe essere a conoscenza di quanto accaduto con la sua fidanzata.

Ecco quello che si sono detti Tommaso e Giacomo in giardino…