1 Tommaso Zorzi su Francesco Oppini

Tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini c’è stata una grande amicizia, soprattutto dentro la casa del Grande Fratello Vip. Questa è continuata per un po’ anche dopo la fine del reality. Tuttavia qualcosa, di mai ben chiarito, ha incrinato il loro rapporto. Di recente si erano anche rivisti. Già lo scorso ottobre l’opinionista sportivo aveva parlato del suo rapporto con Tommy, come riporta anche il sito Biccy:

L’amicizia con Tommy? I media hanno scritto tanto e molti chiacchierano. Secondo me i legami quando sono veri sono anche recuperabili. E non dico che voglio recuperare, ma che se un rapporto è reale si può. A Tommaso ho voluto e voglio bene ancora adesso.

In occasione dell’ultima puntata del GF Vip 6, poi, Oppini è stato uno degli ospiti del GF Vip Party e ha di nuovo rivelato di essersi incontrato con Tommaso Zorzi:

Chi sento del nostro GF Vip? ogni tanto sui social e Whatsapp parlo con Pierpaolo, ma non vedo mai Giulia però. Poi sento Giacomo Urtis, Zelletta, Enock, Elisabetta e Tommy. Lui l’ho rivisto recentemente, ma ovviamente non l’abbiamo fatto sapere. Se abbiamo fatto pace? ragazzi non c’era da far pace in realtà, c’era solo da vedersi. Tra l’altro la cosa non l’abbiamo nemmeno raccontata, perché per quanto mi riguarda era una roba da tenere un po’ per i fatti nostri. Perché non tutto va raccontato e pubblicizzato. Ormai non potete fare gossip, è una cosa successa già. Anzi vi dico che Tommaso vuol comprare un altro gatto.

A questo punto, quindi, Tommaso Zorzi ha replicato nelle sue Stories du Instagram: “Vedo che mi state chiedendo se mi prenderò un altro gatto. No. Non so come sia nata questa nuova cosa ma non prenderò nessun altro gatto. Tre animali bastano e avanzano. Ho abbandonato un certo tipo di dinamiche tempo fa e non presterò il fianco oggi… Mi chiamano. Sarà il c***o che me ne frega? ci sono cose che sono mesi che hanno rotto il c***o. Sono mesi che sto zitto. Continuerò a tacere“.

