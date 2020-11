1 GF Vip: Alfonso Signorini rivela che Tommaso Zorzi conosce bene il vippone gay che entrerà in Casa

Alfonso Signorini è ormai da settimana che ha promesso a Tommaso Zorzi l’ingresso di un nuovo concorrente, che potrebbe incuriosirlo. L’influencer freme e non vede l’ora di ricevere il suo ‘regalo’. Ancora però ci vuole un po’ di tempo. Intanto emergono ulteriori indizi. Pare infatti che Zorzi abbia un legame con il vippone gay in questione. Tommaso lo conosce molto bene, come vedremo in seguito.

A parlare di ciò nei giorni scorsi, come riportato anche da Biccy, è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi, che ha confidato nel corso di un’intervista:

“Posso dirvi che la persona in questione potrebbe essere un modello non troppo conosciuto che in questo momento è sottoposto a dei casting. In pratica è stata fatta una ricerca. Il GF ha dei composit enormi con nomi di personaggi più o meno famosi tra cui scegliere”.

Ma non è mica finita qui! Perché a parlare è stato anche Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip, infatti, ha dato ulteriori dettagli in merito al vippone gay. Ha parlato di un bel ragazzo, che festeggerà il compleanno a breve e che, come dicevamo, Tommaso Zorzi conosce molto bene, anche se non di persona!

Ma andiamo a leggere le parole di Alfonso Signorini…