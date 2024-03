Tommaso Zorzi approda a Cortesie per gli ospiti nel ruolo di esperto di design! Il promo esteso (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Marzo 2024

tommaso zorzi

In queste ore è stato mostrato il nuovissimo promo di ‘Cortesie per gli ospiti’ e uno dei nuovi giudici sarà Tommaso Zorzi

Ieri sera a Che Tempo Che Fa tra gli ospiti abbiamo visto anche Tommaso Zorzi e per l’occasione è stato mostrato il promo della nuova stagione di “Cortesie per gli ospiti“, nella quale sarà uno dei giudici.

Tommaso Zorzi giudice di ‘Cortesie per gli ospiti’

Tommaso Zorzi ha iniziato come influencer per poi farsi conoscere al pubblico di tutta Italia grazie alla partecipazione e seguente vittoria del Grande Fratello Vip. Ha acquisito una notorietà pazzesca e subito dopo è stato catapultato come opinionista a L’Isola dei Famosi.

In seguito ha condotto un suo format su Mediaset Extra, per poi spostarsi su Real Time al timone di vari programmi. Tra questi citiamo Tailor Made e Drag Race Italia. Una carriera già piena di successi e di programmi televisivi, infatti non possiamo dimenticarci la sua recente partecipazioni a Karaoke Night di Prime Video e la sua ospitata a Che Tempo Che Fa di ieri sera.

In questa occasione, infatti, Tommaso Zorzi è stato protagonista di vari momenti divertenti. Per esempio uno in cui ha canticchiato “Bello e impossibile” con Simona Ventura.

In seguito è stato mostrato, per la prima volta, il promo esteso della nuova edizione di Cortesie per gli ospiti. Per chi non lo sapesse l’influencer è entrato a far parte del cast prendendo il posto che è stato in precedenza di Diego Thomas e poi Luca Calvani.

Un'anteprima della nuova edizione (la 20esima) di "Cortesie per gli ospiti" con @tommaso_zorzi in onda dal 25 marzo, tutti i giorni su Real Time 📺 #CTCF pic.twitter.com/kQMWGbtdoW — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 17, 2024

Nel video qui sopra, quindi, lo vediamo interagire con gli altri due conduttori, Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. Tra le altre scene mostrate, inoltre, lo possiamo ammirare mentre commenta alcune case dei concorrenti e mentre parla con loro a tavola. Con la sua buona dose di ironia siamo sicuri che saprà fare divertire tutti i telespettatori affezionati alla trasmissione e non solo.

La nuova edizione di Cortesie per gli ospiti con Tommaso Zorzi partirà da lunedì 25 marzo 2024. La messa in onda è prevista solo su Real Time e in streaming su Discovery+.