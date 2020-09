Chi è Csaba Dalla Zorza? Età, figli, marito, lavoro, ricette e Instagram

Conosciamo meglio chi è Csaba Dalla Zorza, nuova giudice di Bake Off Italia: età, il marito, i figli, la carriera, i libri e i programmi. Famosissima in TV per i suoi programma di cucina e di buone maniere, è arrivata al successo con Cortesie per gli ospiti. Ma lei è anche scrittrice e blogger. Inoltre vi raccontiamo anche qualcosa della sua vita privata.

Chi è Csaba Dalla Zorza?

Nome e Cognome: Csaba Dalla Zorza

Data di nascita: 5 settembre 1970

Luogo di Nascita: Milano

Età: 50 anni

Altezza: 1,70 m

Peso: 55 kg (fonte: chedonna.it)

Segno zodiacale: Vergine

Professione: scrittire, conduttrice televisiva e chef

Marito: Lorenzo Russo

Figli: Edoardo Russo e Ludovica Russo

Tatuaggi: nessuno

Blog: csabadallazorza.com

Profilo Instagram: @csabadallazorza

Biografia di Csaba Dalla Zorza

Conosciamo meglio chi è Csaba Dalla Zorza. Nata a Milano il 5 settembre 1970 (quest’anno compie 50 anni), è anche cresciuta nel capoluogo lombardo. Ma ha anche origini toscane e veneziane.

Il suo nome è molto particolare e in realtà è un nome maschile ungherese. Ma lei non ha nessuna origine straniera. Perché allora questo nome? Fu scelto dal padre, convinto che gli sarebbe nato un maschio. E si tratta del nome di un ciclista ungherese, Csaba Szekerest, che l’uomo ammirava molto. I suoi genitori erano entrambi agricoltori e lei è cresciuta in una famiglia molto unita.

Csaba ha studiato comunicazione e si è specializzata in questo campo grazie alle collaborazioni nel settore dell’editoria periodica femminile. Ha iniziato con Arnoldo Mondadori Editore e con Condé Nast Publications. Poi, nel corso degli anni ’90, ha sviluppato una predilizione per il cibo e la sua preparazione. Così si è diplomata come chef in cucina tradizionale francese alla scuola Le Cordon Bleu di Parigi.

Lavoro e carriera di Csaba Dalla Zorza

Oggi Csaba Dalla Zorza è scrittrice, blogger, conduttrice televisiva e personaggio televisivo, ma ha una lunghissima carriera alle spalle fatta di lavoro e sacrificio.

Come detto, ha iniziato a lavorare nell’editoria, ma una volta gettatasi nel mondo del cibo ed essersi diplomata, non ha più lasciato quell’ambiente. Dopo il diploma ha tenuto corsi di cucina e dal 2008 è entrata nel mondo televisivo con il programma In cucina con Csaba per Sky. Tra il 2010 e il 2011 ha presentato sul canale Alice Il Mondo di Csaba.

L’inizio della collaborazione con Real Time è avvenuto nel 2012 con la conduzione di Merry Christmas con Csaba, inoltre ha iniziato a scrivere sul blog Lezioni Private del sito di Vanity Fair, testata con la quale collabora per argomenti riguardanti cucina e lifestyle. Nel luglio 2013 ha condotto Summer Cooking con Csaba, mentre nel 2014 un programma web dal titolo La Classe di Csaba.

La carriera di Csaba Dalla Zorza continua come opinionistia dal 2016 nella trasmissione di Radio Monte Carlo Due Come Noi. Inoltre conduce la webserie Kitchen Stories per la testata Elle nella rubrica Elle Decor. Nel 2017, invece, è stata scelta come giudice del programma Cuochi e Fiamme, su La7. Sempre su questo canale, nel 2018 ha condotto Honestly Good ed è stata opinionista in SelfieFood -una foto, una ricetta.

Dal 2018 Csaba è conduttrice e giudice del programma Cortesie per gli ospiti, insieme a Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. E nel 2019 è stata ospite, in veste di giudice speciale, nel programma Bake Off Italia. Inoltre ha presentato un nuovo programma per Food Network: Enjoy good food.

Come detto, c’è anche tanta scrittura nella carriera e nel lavoro di Csaba Dalla Zorza. Nel 2003 ha fondato la casa editrice Luxury Books, di cui è direttore editoriale. Ed è anche direttore editoriale della rivista a circolazione controllata Good Living.

I libri di Csaba Dalla Zorza

Ad oggi Csaba Dalla Zorza ha pubblicato 17 libri che riguardano vari argomenti. Ci sono quelli di ricette, dei trucchi in cucina, oppure sull’arte di ricevere gli ospiti e sulla mise en place. Grazie alle sue pubblicazioni ha ottenuto sei International Gourmand Award. Ecco i suoi libri:

La mia cucina in città (2004)

Merry Christmas (2008)

Country Chic (2009)

Fashion Food Milano (2010)

Summer Holidays (2011)

Merry Christmas (nuova edizione) (2011)

Celebrate in Venice (2012)

Csaba bon marché (2013)

Tea Time (2014)

Around Florence (2014)

Cioccolato (2014)

Good Food (2015)

Honestly Good (2017)

Buone Maniere (2018)

Christmas baking (2019)

Csaba ha anche un blog personale in cui si può trovare tutto ciò che pubblica nei suoi libri. Ci sono le ricette, i consigli, i trucchi per fare bella figura, i suoi libri appunto e tanti consigli utili per mangiare bene.

Csaba Dalla Zorza giudice di Bake Off Italia

Come vi abbiamo detto, Csaba Dalla Zorza è stata giudice speciale in una puntata di Bake Off Italia nel 2019. Ma nel 2020 è diventata giudice a tutti gli effetti del programma, rappresentando una vera e propria novità nella trasmissione condotta da Benedetta Parodi. Csaba, quindi, affiancherà Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Al magazine TV Sorrisi e Canzoni ha già lasciato alcune dichiarazioni per questa nuova esperienza:

Qui cerco di essere molto intransigente. Il mio giudizio è critico quel tanto che basta e che posso permettermi. Con una punta di ironia quando è possibile, e un occhio chiuso quando serve. Da Ernst ho imparato tutto sul cioccolato e l’alta pasticceria, mentre Benedetta è una fuoriclasse nella conduzione, ho sempre da imparare.

Per quanto riguarda i concorrenti, ha già dato loro dei consigli di buone maniere, anche se ha scoperto che nel talent vengono usati i tovaglioli di carta e ciò la fa un po’ rabbrividire. Comunque, considerando che la gara si svolge su altro, ha detto che valuterà molto il loro modo di presentare i dolci.

La vita privata di Csaba Dalla Zorza marito e figli

Csaba Dalla Zorza si è sposata il 5 luglio 2009 con Lorenzo Russo, di due anni più giovane. Lui è un dirigente medico di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. La data scelta per le nozze non è casuale, poiché si tratta della combinazione dei numeri fortunati di Csaba, cioè 5,7 e 9. Csaba e Lorenzo hanno due figli, Edoardo e Ludovica, di cui lei è molto orgogliosa.

Csaba, per studi e lavoro, ha vissuto in varie parti del mondo, tra cui Tokyo, Londra e Parigi. Il suo esempio da seguire ed imitare sono i suoi nonni Sandro e Imma, i quali hanno festeggiato 60 anni di matrimonio mostrandosi sempre molto innamorati.

Sempre, elegante, sobria, impeccabile e attenta alle buone maniere, Csaba ha un sogno nel cassetto riguardante il lavoro. Oltre a cucinare più spesso, vorrebbe condurre una trasmissione dedicata ai bambini, poiché loro la amano e lei li adora.

Csaba Dalla Zorza su Instagram

Ci sono molti modi per seguire Csaba Dalla Zorza. Prima di tutto vi consigliamo di seguire il suo blog, sempre aggiornato e ricco di informazioni utili.

Ma il miglior modo per seguirla sui social è attraverso il suo profilo Instagram che ha un seguito di oltre 507 mila follower. Qui troviamo tanti suoi scatti di lavoro e privati accompagnati da consigli utili, ricette e ricordi del suo passato.

Csaba riscuote un grande successo anche sui social per la sua sobrietà, semplicità, eleganza ed educazione. Mai fuori dagli schemi, riesce ad essere perfetta nella sua semplicità e nella sua imperfezione, diventando un punto di riferimento e un esempio per tutti coloro che la seguono.

