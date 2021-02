1 La crisi di Tommaso Zorzi

Durante la puntata del GF Vip andata in onda ieri, è stato affrontato l’argomento che ha visto protagonista Tommaso Zorzi e Dayane Mello e le frasi pronunciate dall’influencer dopo il coming out della modella. Alfonso Signorini non ha risparmiato nessuno dei due, mostrando video specifici, e ha dato una strigliata ad entrambi per motivi differenti ed errori commessi durante il loro percorso nel reality. Tra le altre cose il conduttore ha mostrato a tutti e due dei tweet con delle critiche ben mirate. Ed è per questo che è giunta poi una reazione così dura nel post puntata.

A detta di Tommaso Zorzi, però, Dayane Mello in qualche modo è stata giustificata, a differenza sua. Dopo la puntata dunque piuttosto deluso per la presa di posizione del conduttore, si è rifugiato in camera sotto le coperte.

Stefania Orlando ha provato a spronarlo dicendogli di non abbattersi, ma lui sembra non averla comunque presa benissimo: “Ciò che dovevo dire l’ho detto. Ho rovinato completamente una semifinale! Per me non è una sciocchezza. È il mio tallone d’Achille e sentirmi dire certe cose. Io non mi voglio giustificare con nessuno. Non c’è niente da argomentare”, ha sottolineato Tommaso Zorzi.

Non convinta Stefania Orlando gli ha fatto notare che lui avrebbe dovuto insistere se non aveva gradito quanto successo in puntata e insistere nel difendere le sue idee: “Avresti dovuto invece. L’hai detto in prima serata… lo devono risentire domani o dopo domani. Non devi giustificare, ma argomentare ciò che è accaduto”. Ma Tommaso Zorzi è parso ancora una volta irremovibile: “Se devo giustificarmi in una cosa del genere, significa che ho sbagliato tutto. Mi sono auto rovinato la semifinale con il mio umore! Dopo 5 mesi e mezzo vivere una semifinale così dove volevo morire tutto il tempo, mi fa girare il c***o!”.

Senza perdere coraggio Stefania Orlando ha provato a rincuorare Tommaso Zorzi, il quale però l’ha subito stoppata: “Se non avessi detto nulla di grave non avrebbero fatto un blocco su questa cosa. Però se lo dice Dayane passa come simpatica e quella che cambia opinione. Su queste cose io non mi voglio giustificare. Non ti giustifichi su delle cose ovvie. Perché se Dayane lo dice e dice anche peggio, ma è una battuta…allora lì due pesi e due misure”. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Oltre a non aver gradito le frecciatine di Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi sembra essere un po’ deluso anche da sé stesso. Come reagirà in questi giorni?