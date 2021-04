1 Akash Kumar VS Awed

Questa sera è andata in onda su Mediaset Play una nuova puntata de Il Punto Z, Late Show condotto da Tommaso Zorzi. Ospite nello studio dell’influencer Akash Kumar, reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi. Il modello dopo aver fatto ulteriormente chiarezza sulla questione nome e occhi, che tanto ha fatto discutere, ha avuto modo di parlare anche degli ex compagni di viaggio.

In particolar modo Akask Kumar ha rilasciato alcune dichiarazioni su Awed ed Elisa Isoardi. Con lo youtuber aveva instaurato un bel legame seppur in appena una settimana, che ha cominciato a vacillare dopo il rientro in Italia di Akash. Quest’ultimo infatti non ha apprezzato alcuni atteggiamenti e da lui sembra essere rimasto profondamente deluso per una serie di motivi.

Questione questa che Akash Kumar ha deciso di affrontare nel programma di Tommaso Zorzi e non ha risparmiato accuse ai due:

“È un’Isola fatta di strategia. Ad Awed ho dato metà del mio guardaroba. Si tratta di vestiti miei che mi avevano dato i miei brand. Alla Isoardi ho dato 2000 Euro dei miei vestiti e se vuoi ti faccio vedere i messaggi e le prove. Se ho fatto questi regali è perché sono una persona estremamente buona. Eravamo a Milano, io avevo le mie cose e loro sono stati i primi a chiedermi informazioni. Ad Elisa ho detto che gliel’avrei fatta avere. Con Awed stessa cosa”.

Per poi mostrare i messaggi dove Elisa Isoardi lo ringraziava. E ancora su Awed, Akash Kumar ha detto:

“Ho detto di farmi nominare. Tutti mi dissero, compreso lui, che non mi avrebbero nominato, invece l’ha fatto. Per questo è falso. E poi non ho apprezzato i comportamenti con Vera, e da lei si è fatto influenzare, ma anche il modo in cui ha approcciato prima a Miryea e Drusilla e poi a Beatrice, con la quale non ha possibilità. A me poi ha riservato un sacco di parole, consigli e poi. Lo trovo una persona falsa..”.

Awed però non sembra essere l’unica persona a non essere piaciuta ad Akash Kumar a L’Isola dei Famosi. Il bel modello dagli occhi di ghiaccio ha avuto qualcosa da ridire dell’altro anche su Elisa Isoardi. Andiamo a capire cosa ha detto su di lei..