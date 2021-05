1 Tommaso Zorzi fan di Aka7even

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha avuto modo di aggiornarsi su tutto quello che è accaduto nel mondo durante il periodo di reclusione nella casa di Cinecittà. Nel mentre come sappiamo l’influencer è diventato non solo opinionista de L’Isola dei Famosi, ma sta anche conducendo un programma tutto suo su Mediaset Play, Il Punto Z, che ha ottenuto un discreto successo. Come se non bastasse Zorzi sta facendo discutere per via della sua vita sentimentale. Pare infatti che l’ex gieffino stia frequentando una persona, ma attualmente sembrerebbe essere ancora single.

In queste ore per di più Tommaso Zorzi ha avuto un piccolo scambio di battute con nientemeno che con Aka7even, reduce dalla sua esperienza ad Amici 20. Proprio l’influencer su Twitter ha ammesso di essere fan del rapper partenopeo, affermando: “Sono bimba di Aka7even”. Poco dopo a sorpresa a replicare a Tommaso è stato lo stesso Luca, che con un commento ironico ha scatenato l’ilarità del web. Queste le parole di Aka:

“Ciao Tommaso, io sono tuo padre”.

Lo scambio di battute tra Aka7even e Tommaso Zorzi non è di certo passato inosservato, e il commento del rapper ha fatto in breve il giro dei social. Nel mentre qualche ora fa a svelare di essere attratto dal vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stato un famoso ex tronista di Uomini e Donne. Rivediamo di chi si tratta e le sue parole.