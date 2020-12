1 La causa del litigio tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi prima della pace. I dettagli

Nel corso delle settimane abbiamo appreso che tra i due concorrenti non correva buon sangue, a causa di situazioni pregresse all’entrata del Grande Fratello Vip. Prima di vedere come hanno fatto pace Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, facciamo un piccolo passo indietro per capire cosa era successo tra di loro.

Già da prima di entrare nella casa l’influencer milanese aveva dichiarato di aver avuto degli screzi con l’amica. Per lungo tempo, infatti, non si sono rivolti la parola a causa di un qualcosa accaduto in passato. Nel corso di una chiacchierata con Malgioglio, però, ha deciso di aprirsi e raccontare tutto:

Un po’ per il libro un po’ perché quando si era fidanzata con Francesco si era completamente allontanata. Io esco con il libro e glielo dico, la chiamo e le dico: “Giulia, dato che sei una amica volevo dirti che con Mondadori ho fatto questa cosa del libro”. Lei non mi dice niente. Dopo di che io vengo a scoprire che anche lei usciva con un libro nello stesso periodo e non me l’aveva detto e si era fatta anticipare la data d’uscita per uscire prima di me.

Prima della pace tanto attesa, quindi, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno avuto un litigio a causa dell’uscita del libro di lei, la cui data di uscita era stata spostata, secondo quanto raccontato da lui, in modo da uscire prima del suo libro “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri“. Insomma, tutta una situazione di non detti che a Zorzi non è proprio andata giù e sembra esserci rimasto molto male.

Andiamo, però, adesso a scoprire come hanno chiarito tutta la faccenda e come hanno di nuovo ripreso il loro rapporto di amicizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip.