Il retroscena su Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Due dei protagonisti più amati del Grande Fratello Vip 5 sono stati senza ombra di dubbio Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I due influencer come sappiamo sono amici da diverso tempo, tuttavia lo scorso anno, proprio pochi mesi prima della partenza del reality, tra loro c’era stata una piccola lite che li aveva allontanati. All’interno della casa così Tommaso e Giulia hanno avuto modo di avere diversi chiarimenti, ma naturalmente non sono mancati anche numerosi scontri. A oggi però sembrerebbe che gli ex gieffini abbiano chiarito le vecchie ruggini e siano tornati a essere buoni amici.

Nel mentre la Salemi sta conducendo la nuova edizione del GF Vip Party insieme a Gaia, sorella di Tommaso, e in queste settimane le due ci stanno regalando grandi emozioni. Solo poco fa, nel corso dell’ultima puntata del programma, è emerso un retroscena inedito che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

Gaia ha infatti raccontato che Tommaso Zorzi e Giulia Salemi quando avevano soltanto 18 anni sognavano già di partecipare al Grande Fratello insieme! Gli influencer tuttavia non potevano sapere che di lì a qualche anno il loro desiderio si sarebbe realizzato e che addirittura Zorzi avrebbe vinto il reality, mentre la Salemi ha preso parte al programma per ben due volte! Questo il racconto di Gaia e Giulia in merito:

Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'… ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP Seguite ORA la direttahttps://t.co/0ozXzmCQKc pic.twitter.com/1esXqeUqVo — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 4, 2021

Pare dunque che il sogno di Tommaso e Giulia si sia realizzato e ancora oggi i due rimangono due dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip.

