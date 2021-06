1 Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Sono ormai mesi che si parla del rapporto tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I due, un tempo grandi amici, lo scorso anno a causa di alcune incomprensioni si erano allontanati, per poi ritrovarsi nella casa del Grande Fratello Vip 5. All’interno del reality gli influencer hanno cercato di riappacificarsi, tuttavia tra alti e bassi le cose non sono andate come previsto. Una volta terminato il programma era sembrato che l’amicizia tra Tommaso e Giulia fosse giunta al capolinea, quando inaspettatamente c’è stato un riavvicinamento. Zorzi ha infatti invitato la Salemi come ospite de Il Punto Z, e da quel momento gli ex gieffini hanno ripreso i rapporti. Solo qualche settimana fa, nel corso di un’intervista, Giulia ha svelato come stanno proseguendo le cose con Tommaso, e in merito ha affermato:

“Con Tommaso stiamo provando a chiarire, piano piano, prendendoci il tempo necessario. Ho capito dove ho sbagliato con lui, ma gli voglio bene tanto che quando mi ha invitata alla prima puntata del suo programma ci sono andata senza pensarci! Sono molto felice per tutto il successo che sta avendo, credo che sia assolutamente meritato e di certo sta facendo da apripista per tutti i giovani che vogliono convertire le esperienze social in televisive”.

Adesso arriva la notizia che tutti stavamo aspettando. Pare infatti che Tommaso Zorzi e Giulia Salmi abbiano fatto la pace e che siano tornati ad essere amici. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha anche iniziato a seguire nuovamente l’influencer su Instagram, e pare che tutto proceda nel migliore dei modi. Come se non bastasse poco fa i due si sono mostrati insieme sui social mentre erano in viaggio insieme, per la gioia di tutti i fan.

Tommaso e Giulia in viaggio insieme pic.twitter.com/v9xpQDJd9D — disagiotv (@disagio_tv) June 11, 2021

Pace fatta dunque tra Tommaso e Giulia. Zorzi nel mentre qualche giorno fa è stato protagonista di una spiacevole disavventura. Rivediamo cosa è accaduto e le sue parole.