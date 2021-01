1 Durante e dopo la cena Tommaso Zorzi litiga con Giulia Salemi e la attacca: “Sei insopportabile”. Il video del battibecco

Ieri sera la festa brasiliana al GF Vip è stata interrotta da un battibecco tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Una lite conclusasi sul nascere, per loro fortuna. Nel corso della cena l’influencer ha guardato la sua amica e ha fatto notare come quest’ultima abbia bevuto più birra di lui.

A seguire Tommaso Zorzi ha esclamato dicendo di avere il bicchiere mezzo vuoto e con un’occhiata ha indicato la brocca vuota presente sul tavolo e vicina a Giulia e Pierpaolo. La Salemi ha risposto decisamente piccata a tali insinuazioni, sottolineando di non essere una grande bevitrice di birra a differenza di altri: “Tommy cosa vuoi? Ho ancora un bicchiere perché bevo a poco a poco”.

Tommaso Zorzi però non si è detto molto d’accordo e seppur a titolo di battuta, non ha risparmiato la frecciatina a Giulia Salemi, che l’ha guardato stranita dal suo modo di porsi: “Sei sempre più insopportabile. Non credo ti parlerò più, non ti ho detto proprio niente”.

Tommaso e Giulia litigano a tavola #GFVIP pic.twitter.com/gkVIzziiOQ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 9, 2021

Il discorso tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è ripreso poco dopo, quando l’influencer si è spostato in giardino per ballare la samba mentre guardava gli altri concorrenti in Casa.

Ad un certo punto Giulia è uscita fuori a fumare. La giovane ha provato a riaprire l’argomento con il suo amico. Tommaso Zorzi però è parso davvero poco intenzionato a volerlo fare e ha così troncato il battibecco. Giulia Salemi ha provato ad insistere, offesa dall’atteggiamento del coinquilino: “Mi dici sempre tutto e io non posso rispondere?”.

Tommaso Zorzi ha a malapena guardato Giulia Salemi, per poi darle contro: “Lascia stare, stai diventando insopportabile. Hai fatto tutto da sola”.

Tornati in Casa, Tommaso e Giulia dopo poco sono tornati a rivolgersi la parola come se nulla fosse, tra battute e risate. Sarà davvero finita qui?