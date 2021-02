1 Tommaso Zorzi minaccia di uscire

Nottata alquanto turbolenta nella Casa del GF Vip, a causa di una serie di liti dopo l’eliminazione choc di Maria Teresa Ruta. Per l’ennesima volta Tommaso Zorzi si è detto stufo è ha minacciato di uscire. L’influencer, però, è stato immediatamente bloccato dai suoi compagni, che l’hanno invitato a ritornare dentro.

“Fatemi uscire, toglietevi di mezzo”, ha detto infastidito il gieffino, supplicando i suoi compagni d’avventura di lasciarlo andare. A bloccarlo però ci hanno pensato Stefania Orlando e Andrea Zelletta che l’hanno portato a riflettere e non fare scelte affrettate o di cui si potrebbe pentire.

Ma c’è un ma. Se Tommaso Zorzi è riuscito ad aprire la prima Porta che dà al breve corridoio verso quella definitiva d’uscita, quest’ultima è stata chiusa a chiave dagli autori, che gli hanno impedito così di fare un gesto estremo. Non è mai accaduto infatti che la fatidica Porta Rossa venisse chiusa in questo modo, ma vista l’agitazione del momento, probabilmente, gli autori sono voluti correre ai ripari.

L’allarme fortunatamente è rientrato e dopo qualche titubanza Tommaso Zorzi è tornato in Casa.

Ma perché Tommaso Zorzi è giunto a questa ipotesi ancora una volta? Pare che alla base dell’abbandono al reality show ci sarebbero i filmati mostrati in puntata che, a suo dire, l’avrebbero dipinto in un modo sbagliato e troppo duro. In puntata sono stati mandati in onda (e solo in parte) dei video dove attacca l’eliminata Maria Teresa Ruta, ma anche Giulia Salemi, con la quale non fa che litigare.

Nelle diverse clip abbiamo visto Tommaso Zorzi parlare e attaccare duramente le due insieme a Stefania Orlando. Rivediamo quel momento…