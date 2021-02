1 L’uscita di Maria Teresa Ruta

Serata intensa al Grande Fratello Vip 5. Questa sera infatti a scontrarsi al televoto ci sono stati Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Samantha de Grenet. Tuttavia a perdere la sfida dopo ben 22 nomination è stata proprio la showgirl, che è stata così eliminata ed ha dovuto immediatamente lasciare la casa.

La Ruta ha infatti ottenuto il 28% dei voti, mentre Zenga e Samantha hanno avuto rispettivamente il 32% e il 40% dei voti. Tuttavia subito dopo il verdetto, gli utenti sul web sono letteralmente entrati in rivolta. In molti infatti si sono scatenati per l’eliminazione di Maria Teresa e ad intervenire è stata anche Guenda Goria, che in studio ha detto la sua sull’uscita di sua madre dal Grande Fratello Vip 5.

L’attrice, furiosa e arrabbiata, ha fatto un durissimo sfogo, contro coloro che dal primo momento si sono accaniti contro Maria Teresa Ruta, prendendola di mira. Ecco il video del momento:

Nonostante l’eliminazione però senza dubbio Maria Teresa è stata una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip 5, e al di fuori troverà il supporto e il sostegno di migliaia di fan.