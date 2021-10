1 Tommaso Zorzi da neonato

Vi siete mai chiesti com’era Tommaso Zorzi da neonato? Se avete mai avuto la curiosità di saperlo, finalmente l’influencer lo ha rivelato a tutti i suoi follower. Nelle ultime ore, infatti, ha fatto alcune Stories sul suo profilo Instagram all’interno delle quali possiamo vedere anche una foto. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto, infatti, aha chiesto a tutti i suoi fan: “Avete mai visto che bel bambino che ero da neonato?“, accompagnando la frase con un box risposte.

A questo punto, nella pagina successiva, abbiamo l’opportunità di vedere l’influencer milanese con pochi giorni o poche settimane di vita. Con la sua frizzante ironia, caratteristica che sempre lo contraddistingue, ha scritto: “È l’unica foto che hanno fatto in quel periodo per ovvi motivi“. Evidentemente non si vede un bel bambino, ma siamo sicuri che chi lo segue non avrà difficoltà a dire carinerie sul suo conto. Non è finita qui, però.

Nella storia ancora seguente, infatti, ha messo un altro sondaggio. In questo caso la domanda è stata: “Se aspetti nove mesi e ti nasce una cosa così, come si procede?” Le possibilità di risposta erano due, ovvero: “Accendi un palo santo” oppure “Speri che sia simpatico“. Insomma, sicuramente Tommaso Zorzi è cresciuto ed è diventato molto simpatico, oltre che un influencer di successo e ormai anche uno dei personaggi di spicco della TV italiana.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata è fidanzato da qualche tempo con l’ex concorrente di Amici Tommaso Stanzani. Di recente, invece, Francesco Oppini è tornato a parlare del suo allontanamento dal giovane influencer. Se vi siete persi le sue parole non temete. Ci pensiamo noi a riassumervi tutto il discorso. Continuate a leggere se interessati alla situazione…