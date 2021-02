1 La decisione di Tommaso Zorzi

Serata intensa quella di ieri al Grande Fratello Vip 5. Dopo tutte le emozioni alle quali abbiamo assistito, il colpo di scena più grande è arrivato durante le nomination, quando Tommaso Zorzi inaspettatamente, lasciando tutti di stucco, ha fatto il nome di Maria Teresa Ruta. L’influencer, che fin dal primo giorno ha supportato e sostenuto la conduttrice, ha deciso di votarla per via di alcuni suoi comportamenti non del tutto chiari e limpidi, e la Ruta è così finita nuovamente al televoto per l’ennesima volta insieme ad Andrea Zenga e a Samantha de Grenet.

Nel mentre dopo aver nominato Maria Teresa, Tommaso Zorzi ha fatto un altro gesto eclatante, che naturalmente non è passato inosservato sui social. Chiacchierando con Stefania Orlando e con la de Grenet prima di andare a letto, l’influencer milanese ha manifestato la voglia di lasciare la stanza blu, che come sappiamo occupa fin dal suo ingresso in casa. A quel punto ad intervenire è stata la stessa Stefania, che ha affermato:

“Ma veramente dormi di là? Mi lasci da sola?”.

Immediata la replica di Tommaso Zorzi, che ha semplicemente dichiarato:

“C’è Maria Teresa”.

Stefania: "Ma veramente dormi di là? Mi lasci da sola?"

Tommaso: "C'è Mary T"

Samantha: "Appunto"

*risate*

..e Samantha dice anche che ha un posto libero nel suo letto per Stefania, che per fortuna dice che sta bene così..#gfvip pic.twitter.com/l5o7cCBiYJ — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) February 9, 2021

Ad intervenire sulla questione è stata anche Samantha, che ha invitato anche Stefania a lasciare la stanza blu, affermando di avere un posto nel suo letto. La Orlando tuttavia ha declinato la proposta della de Grenet. Il web nel mentre si è diviso, e mentre in molti hanno compreso le ragioni di Tommaso Zorzi, tanti altri stanno attaccando l’influencer. C’è da precisare tuttavia che l’ex volto di Riccanza nel corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip 5 ha sempre stupito con le sue nomination. In passato infatti Zorzi ha anche votato gli stessi Francesco Oppini e Stefania Orlando, avendo dei problemi con loro in quel momento. Che nelle prossime ore Tommaso chiarisca il tutto con Maria Teresa? Non resta che attendere per scoprilo.