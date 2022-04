1 La strana richiesta fatta a Tommaso Zorzi

Di situazioni paradossali ne esistono tante, ma vi è mai capitato che qualcuno vi chiedesse il numero del vostro ex fidanzato o della vostra ex fidanzata? Ebbene è ciò che è accaduto a Tommaso Zorzi nelle scorse ore. L’influencer, oggi felicemente fidanzato con Tommaso Stanzani, ha rivelato questo curioso retroscena sul suo profilo Instagram, spiegando dettagliatamente cosa è accaduto.

“Piccolo antefatto. L’altro giorno ero dal parrucchiere, squilla il telefono del negozio. Arriva la signorina e mi dà un nome e un cognome, un numero, dicendo che questa persona voleva essere richiamata. Non conoscevo questo nome e cognome e quindi non l’ho mai richiamata”.

A quanto pare però il misterioso mittente in questione non si è arreso ed è riuscito a contattare Tommaso Zorzi. Ecco il lungo messaggio che l’influencer ha ricevuto nella giornata di ieri, condiviso poi sul suo profilo social:

“Sono ***** e sono innamorato del tuo ex fidanzato. Non conosco a fondo questo ragazzo, ma ho capito le grandi qualità e potenzialità di cui è costituito. Senza di lui soffro in continuazione, di giorno e di notte, seppur abbia tentato di dimenticarlo. Lui è bellissimo. Non resisto. E non solo, da parte sua nei miei confronti c’è un’assoluta ALCHIMIA è una cosa che non si trova facilmente”.

Ha spiegato lo sconosciuto nel lungo messaggio indirizzato a Tommaso Zorzi. Ma non è finita qui. Come leggerete nelle prossime righe è accaduto dell’altro e questa persona ha addirittura chiesto una buona parola per poter conquistare l’ex fidanzato dell’influencer. Vediamo insieme il tutto…