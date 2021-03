1 L’outfit di Tommaso Zorzi

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che come sappiamo vede alla conduzione Ilary Blasi. A mettersi alla prima come opinionista invece è Tommaso Zorzi, che dopo aver vinto solo due settimane fa il Grande Fratello Vip 5 è pronto a mettersi in gioco con un nuovo ruolo. L’influencer milanese così al fianco di Iva Zanicchi ha commentato le vicende della prima diretta, con i suoi soliti modi pungenti e con la sua simpatia.

Naturalmente però come accade ormai da mesi, l’occhio attento del web è cascato sull’outfit di Tommaso, che non è di certo passato inosservato. Scopriamo dunque di più sul look scelto dall’ex gieffino per la prima puntata del reality show.

In occasione del suo debutto a L’Isola dei Famosi come opinionista, Tommaso Zorzi, come ci svela lui stesso sui social, ha scelto un outfit total black firmato Emporio Armani.

Nel mentre Tommaso qualche ora fa nel corso di un’intervista per Vanity Fair ha svelato chi è il suo concorrente preferito de L’Isola dei Famosi. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.