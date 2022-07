1 Interviene Tommaso Zorzi

In queste ore Tommaso Zorzi è intervenuto sui social per prendere le difese di Aurora Ramazzotti dopo le critiche ricevute. Come qualcuno saprà la giovane conduttrice è finita nel mirino del web. In molti infatti hanno accusato la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker di dovere la sua popolarità solo ai suoi genitori. Aurora così, stufa di essere definita “raccomandata”, ha deciso di intervenire sui social, affermando:

“Io non vorrei mai che pensaste che io mi faccia definire come persona da queste stupidaggini. Io sono consapevole di chi sono e sono consapevole delle mie capacità. Ma sono cresciuta nel pregiudizio e dirvi che non passo l’esistenza da quando sono nata o da che ho memoria a cambiare il pensiero che la gente ha di me sarebbe una bugia. Tanto che ho scelto questo percorso consapevole della difficoltà che avrebbe portato con sé proprio per riscattarmi. Per farmi vedere per chi sono veramente e non per il pregiudizio di m***a che ho stampato sulla testa come una croce per sempre. Purtroppo solo che ho peggiorato la situazione. Perché quando ti esponi, sei un personaggio, le persone pensano che tu debba per forza accettare il rovescio della medaglia che è il fatto di non piacere a tutti. Ma questo ragazzi non è il rovescio della medaglia, questo si chiama bullismo”.

Poco fa però come se non bastasse a prendere le difese di Aurora Ramazzotti è stato anche Tommaso Zorzi, che sui social si è schierato dalla parte di una delle sue migliori amiche. Queste le dichiarazioni dell’influencer:

“Ti ho vissuta dal liceo e so quanto il pregiudizio sia sempre stato presente nella tua vita e successivamente nel tuo lavoro. Ti ammiro per la tua perseveranza e mi hai insegnato a guardare oltre. Ma so quanto le parole ti abbiano ferita e, ogni volta che potrò, nel mio piccolo, cercherò sempre di evitare che ciò accada e soprattutto che ti condizioni. Ti voglio tanto tanto bene Auri”.

Le belle parole di Tommaso per Aurora hanno emozionato il web, e i più naturalmente si sono schierati dalla parte dell’influencer.

