1 Il fake gossip su Zorzi

Nelle scorse ore un assurdo gossip ha colpito Tommaso Zorzi e il suo fidanzato Tommaso Stanzani. Come raccontato anche dalla pagina Instagram, Pipol TV, l’influencer e il ballerino si sono trovati a essere al centro di un chiacchiericcio riguardante la loro vita privata. Di cosa si tratta? Sembrerebbe che un tale ‘mister X’, così definito, si sarebbe inventato di avere un flirt con il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

La notizia, ovviamente, ha fatto il giro del web e in pochissimi minuti se ne parlava ovunque sui social. Una brutta situazione che ha costretto Tommaso Zorzi a intervenire immediatamente con una storia Instagram, dove ha spiegato in breve cosa è accaduto: “Apri TikTok. Inventa un gossip. Goditi l’attimo. Fatti sgamare. Rettifica. Cancella il TokTok e…”

A quel punto Tommaso Zorzi ha mostrato il messaggio ricevuto dal personaggio in questione, che gli porgeva le sue scuse: “Scusami se ciò ti ha recato fastidio. Ti chiedo miliardi di volte scusa. Spero tu possa perdonarmi, anche perché ti adoro e mi dispiacerebbe un botto essere odiato da te”, ha scritto questa persona. L’influencer per chiudere la questione ha commentato ancora: “Ma un lavoro no? Pare brutto?”.

La storia Instagram di Tommaso Zorzi

Così il conduttore di Drag Race ha chiuso definitivamente la faccenda. I fan di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono giustamente schierati dalla loro parte e hanno inviato alla coppia dei messaggi di supporto. Intanto di recente l’influencer ha spiegato perché si è preso una pausa dai social…