1 Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi parla di quando Giulia Salemi stava con Francesco Monte e svela un retroscena a riguardo

Come ben sappiamo sono anni ormai che Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sono amici. Tuttavia qualche tempo fa i due influencer si sono allontanati per un periodo, fino a quando si sono ritrovati proprio nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo un chiarimento così entrambi hanno deciso di voltare pagina, riprendendo la loro amicizia da dove l’avevano lasciata. Tuttavia in queste ore Tommaso e Giulia hanno avuto uno scambio di idee sull’attuale rapporto della Salemi con Pierpaolo Pretelli. I due infatti come sappiamo negli ultimi giorni si sono particolarmente avvicinati e solo qualche ora fa è scoppiata la passione.

Nel mentre proprio Zorzi inaspettatamente ha parlato con Giacomo Urtis del periodo in cui Giulia era fidanzata con Francesco Monte, svelando un retroscena a riguardo. Come riportano gli utenti su Twitter infatti, l’influencer avrebbe raccontato che quando la Salemi stava con l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe sparita, dopo che Zorzi l’aveva messa in guardia sulla relazione. Per di più pare anche che dopo la fine della storia, Giulia sia tornata da Tommaso, chiedendo scusa per il suo comportamento.

Proprio l’ex volto di Riccanza è dunque preoccupato che anche stavolta, dato il rapporto con l’ex Velino, la Salemi possa assumere un simile atteggiamento. Mentre Tommaso Zorzi svelava questo inedito retroscena però il Grande Fratello Vip 5 ha cambiato regia, e non è chiaro dunque cosa abbia raccontato in seguito l’influencer.

Quello che dice Tommaso è che quando Giulia stava con Monte,lei era sparita,perché Tommaso l'avvertiva di stare attenta, finita la storia con Monte, lei è ritornata da lui chiedendogli scusa.. Ed ora Tommaso non vuole che lei faccia la stessa cosa.. Ma Giulia non ci arriva #gfvip — kikka.vinci (@FrancescaVinci2) January 1, 2021

