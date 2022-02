La scelta di Tommaso Zorzi

Periodo di grande soddisfazione questo per Tommaso Zorzi. Dopo il successo al Grande Fratello Vip 5, per l’influencer si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo. Solo da poco l’ex gieffino ha concluso la sua esperienza come giudice della prima edizione di Drag Race Italia, e senza dubbio a breve arriveranno grosse novità. Tuttavia in queste ore è emerso un retroscena inedito che non è passato inosservato. Come sappiamo infatti a breve sul Nove partirà il nuovo programma comedy Stand Up, e a far parte del cast ci sono Giulia Salemi e Stefania Orlando.

A Casa Chi però Gabriele Parpiglia ha sganciato una vera e propria bomba. Stando alle sue dichiarazioni, anche a Tommaso Zorzi sarebbe arrivata l’offerta di prendere parte al programma. Tuttavia sembrerebbe che a causa di altri progetti il vincitore del Grande Fratello Vip 5 avrebbe rifiutato. Queste le dichiarazioni di Parpiglia, riportate da blogtivvu:

“Giulia Salemi e Stefania Orlando si troveranno insieme in un nuovo programma comedy che andrà in onda sul Nove, dove le due saranno affidate a un gruppo di comici e dovranno imparare l’arte della comicità. Insieme con loro ci saranno anche altri concorrenti come Filippo Bisciglia, Filippo Magnini, Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini e Awed. Diamo uno scoop. In passato era stato offerto a Tommaso Zorzi, ora non so se al posto di Awed, ma immagino di sì perché la categoria è quella, ma lui ha rifiutato. Si sarebbe divertito ma non entrava in concomitanza con gli altri progetti”.

Nonostante in molti avrebbero amato l’idea di rivedere Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Giulia Salemi insieme, per l’influencer stanno per arrivare grosse novità. Non resta che attendere dunque per saperne di più e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo all’ex gieffino.

Novella 2000 © riproduzione riservata.