1 Joele Milan insieme a Noemi Baratto

Sono passati diversi mesi da quando Joele Milan ha interrotto il suo percorso a Uomini e Donne, dopo aver violato il regolamento del dating show. Dopo la fine della sua esperienza, l’ex tronista ha iniziato a frequentare l’ex corteggiatrice Ilaria Melis, dando il via a una storia. Tuttavia dopo una manciata di settimane la relazione si è interrotta e da quel momento i due hanno preso strade diverse. In queste ore però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta già facendo discutere il web.

A sorpresa infatti Joele si è mostrato sui social insieme a Noemi Baratto, scelta del suo compagno di trono Matteo Fioravanti. Come sappiamo quest’ultimo ha deciso di lasciare la trasmissione in anticipo, dopo aver capito di essere totalmente coinvolto dalla sua corteggiatrice. Anche in questo caso però le cose non sono andate come previsto, e i due si sono lasciati dopo poco.

In queste ore così Joele Milan si è mostrato in compagnia proprio di Noemi Baratto e a quel punto il web si è letteralmente scatenato. Sono in molti infatti a pensare che tra i due ci sia un flirt in corso, tuttavia al momento è prematuro parlare di storia. Attualmente infatti Joele e Noemi sembrerebbero essere soltanto amici, e nulla lascia immaginare che tra i due ci sia un reale interesse sentimentale.

Naturalmente però noi di Novella2000.it vi aggiorneremo con tutti gli sviluppi del caso, qualora ce ne fossero. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo a Joele, a Noemi e a Matteo, che senza dubbio sono stati alcuni dei protagonisti assoluti di questa edizione di Uomini e Donne.

